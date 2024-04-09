Пинал по голове. Житель Якутска избил до смерти знакомого омича и попал под суд

Следователи предполагают, что вечером 7 апреля подсудимый выпивал в съемной квартире в Омске вместе с 51-летним знакомым. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой иногородний мужчина начал избивать приятеля. Он бил ногами тело и голову омича, из-за полученных травм потерпевший скончался на месте.