Пинал по голове. Житель Якутска избил до смерти знакомого омича и попал под суд

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Региональный следственный комитет расследует дело 31-летнего жителя Якутска, который обвиняется в тяжком преступлении по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека).
Следователи предполагают, что вечером 7 апреля подсудимый выпивал в съемной квартире в Омске вместе с 51-летним знакомым. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой иногородний мужчина начал избивать приятеля. Он бил ногами тело и голову омича, из-за полученных травм потерпевший скончался на месте.
Фигуранта задержали следователи, сейчас он заключен под стражу. Проверка по делу продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.