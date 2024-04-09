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Пинал по голове. Житель Якутска избил до смерти знакомого омича и попал под суд

9 апреля 2024, 10:33
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омский суд накажет жителя Якутска, который до смерти избил знакомого

Дело 31-летнего мужчины расследует региональный следственный комитет, житель Якутска подозревается в преступлении по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Региональный следственный комитет расследует дело 31-летнего жителя Якутска, который обвиняется в тяжком преступлении по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека).

Следователи предполагают, что вечером 7 апреля подсудимый выпивал в съемной квартире в Омске вместе с 51-летним знакомым. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой иногородний мужчина начал избивать приятеля. Он бил ногами тело и голову омича, из-за полученных травм потерпевший скончался на месте.

Фигуранта задержали следователи, сейчас он заключен под стражу. Проверка по делу продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

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