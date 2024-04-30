Стало известно состояние омички, которую придавило торговой палаткой

Несчастный случай произошел на улице Ватутина. Омичка проходила мимо, когда ветер сорвал крышу павильона. Конструкция свалилась на женщину. Пострадавшая упала на асфальт, ей сразу же помогли прохожие. Омичку отвезли в больницу.