Стало известно состояние омички, которую придавило торговой палаткой

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
В минздраве Омской области рассказали о состоянии женщины, на которую 28 апреля обрушилась торговая палатка.
«Омичка остается под наблюдением медиков, получает всю необходимую помощь. Состояние оценивается как удовлетворительное», — сообщили в ведомстве.
Несчастный случай произошел на улице Ватутина. Омичка проходила мимо, когда ветер сорвал крышу павильона. Конструкция свалилась на женщину. Пострадавшая упала на асфальт, ей сразу же помогли прохожие. Омичку отвезли в больницу.
В администрации Омска сообщили, что павильон в этом месте установили незаконно.