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Стало известно состояние омички, которую придавило торговой палаткой

30 апреля 2024, 06:49
Фото: 1MI
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Крышу павильона снесло ветром и конструкция свалилась на женщину. Инцидент произошел на улице Ватутина в минувшее воскресенье.

В минздраве Омской области рассказали о состоянии женщины, на которую 28 апреля обрушилась торговая палатка.

«Омичка остается под наблюдением медиков, получает всю необходимую помощь. Состояние оценивается как удовлетворительное», — сообщили в ведомстве.

Несчастный случай произошел на улице Ватутина. Омичка проходила мимо, когда ветер сорвал крышу павильона. Конструкция свалилась на женщину. Пострадавшая упала на асфальт, ей сразу же помогли прохожие. Омичку отвезли в больницу.

В администрации Омска сообщили, что павильон в этом месте установили незаконно.

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#Евгений Игишев#Общество#Происшествия#Омск#Больница#Асфальт#Администрация#Ветер#Медики#Пострадавшая
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