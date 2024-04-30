В три этапа. В омском ЖК «Прибрежный-2» появится еще один дом с подземной стоянкой

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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На территории жилого комплекса «Прибрежный-2» в Кировском округе собираются возводить еще один многоэтажный дом. Строительством жилого дома №2 с подземной стоянкой с вводом в три этапа займется «Финансово-строительная компания „Трест №4“», директором и одним из совладельцев которой является Борис Кардаев. «Трест №4» выступает техническим заказчиком.
Проект строительства, как стало известно Городу55, уже прошел экспертизу. Положительное заключение выдал «Экспертно-проектный центр». Разработку проектной документации компания Кардаева доверила омскому институту «Новые технологии».
В «Прибрежном-2» «Трест №4» уже возводит большой 16-этажный дом на участке площадью 31 694 «квадратов», напротив бывшего «ОБИ». Скорее всего, вторая многоэтажка появится на соседнем свободном участке, предназначенном под многоквартирные дома высокой этажности (11 этажей и выше).
Напомним, что жилой дом №3 в ЖК «Прибрежный-2» рассчитывает построить другая компания — «СПК „КСМ“» Михаила Ольшанского. Объект будут возводить в два этапа. Проект в ноябре прошлого года получил положительное заключение экспертизы.