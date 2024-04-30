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В три этапа. В омском ЖК «Прибрежный-2» появится еще один дом с подземной стоянкой

30 апреля 2024, 05:47
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

«Трест №4» построит еще один дом с подземной стоянкой в омском ЖК «Прибрежный-2»

Застройщику уже выдали положительное заключение на проект жилого дома №2.

На территории жилого комплекса «Прибрежный-2» в Кировском округе собираются возводить еще один многоэтажный дом. Строительством жилого дома №2 с подземной стоянкой с вводом в три этапа займется «Финансово-строительная компания „Трест №4“», директором и одним из совладельцев которой является Борис Кардаев. «Трест №4» выступает техническим заказчиком.

Проект строительства, как стало известно Городу55, уже прошел экспертизу. Положительное заключение выдал «Экспертно-проектный центр». Разработку проектной документации компания Кардаева доверила омскому институту «Новые технологии».

В «Прибрежном-2» «Трест №4» уже возводит большой 16-этажный дом на участке площадью 31 694 «квадратов», напротив бывшего «ОБИ». Скорее всего, вторая многоэтажка появится на соседнем свободном участке, предназначенном под многоквартирные дома высокой этажности (11 этажей и выше).

Участок, где «Трест №4» строит жилой дом №1Участок, где «Трест №4» строит жилой дом №1
Участок, где «Трест №4» строит жилой дом №1
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Напомним, что жилой дом №3 в ЖК «Прибрежный-2» рассчитывает построить другая компания — «СПК „КСМ“» Михаила Ольшанского. Объект будут возводить в два этапа. Проект в ноябре прошлого года получил положительное заключение экспертизы.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Строительство#Застройщик#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Экспертиза#Жилой комплекс#Трест №4#Борис Кардаев
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