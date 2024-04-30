В три этапа. В омском ЖК «Прибрежный-2» появится еще один дом с подземной стоянкой

На территории жилого комплекса «Прибрежный-2» в Кировском округе собираются возводить еще один многоэтажный дом. Строительством жилого дома №2 с подземной стоянкой с вводом в три этапа займется «Финансово-строительная компания „Трест №4“», директором и одним из совладельцев которой является Борис Кардаев. «Трест №4» выступает техническим заказчиком.