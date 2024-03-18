Сжал кулаки. Молодой омич отправится в тюрьму за нападение на инспекторов ДПС

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Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
В Таврическом райсуде состоялось заседание по уголовному делу 27-летнего сельчанина. Его осудили за оскорбление полицейского (статья 319 УК РФ). Инцидент произошел в начале январе этого года.
Известно, что мужчина проживает в Сосновском. Как-то вечером он подошел к инспекторам ДПС и стал конфликтовать по поводу того, что его заставили платить штраф на сумму пять тыс рублей. Нарушителя привлекли к ответственности за то, что он сел за руль без прав.
Сначала он их словесно оскорблял, а потом понял, что хочет включить в работу и тело. Агрессор стал бить сотрудников полиции кулаками, хватать их за шею и форму. Инспекторам пришлось обороняться и достать газовый баллончик. Буйного водителя после этого отправили под стражу.
За свой поступок мужчина получил 2 года и 10 дней заключения. Отбывать наказание виновный будет в колонии общего режима, рассказали в пресс-центре регионального УМВД.