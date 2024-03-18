Сжал кулаки. Молодой омич отправится в тюрьму за нападение на инспекторов ДПС

Известно, что мужчина проживает в Сосновском. Как-то вечером он подошел к инспекторам ДПС и стал конфликтовать по поводу того, что его заставили платить штраф на сумму пять тыс рублей. Нарушителя привлекли к ответственности за то, что он сел за руль без прав.