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Published Сегодня, 09:51

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Updated Сегодня, 09:53

иллюстрация

Сжал кулаки. Молодой омич отправится в тюрьму за нападение на инспекторов ДПС

18 марта 2024, 09:51
Фото: Город55
иллюстрация

Молодой омич отправится в тюрьму за кулачный бой с инспекторами ДПС

Мужчина нарушил закон, из-за чего ему назначили крупный штраф, это очень его разозлило.

В Таврическом райсуде состоялось заседание по уголовному делу 27-летнего сельчанина. Его осудили за оскорбление полицейского (статья 319 УК РФ). Инцидент произошел в начале январе этого года.

Известно, что мужчина проживает в Сосновском. Как-то вечером он подошел к инспекторам ДПС и стал конфликтовать по поводу того, что его заставили платить штраф на сумму пять тыс рублей. Нарушителя привлекли к ответственности за то, что он сел за руль без прав.

Сначала он их словесно оскорблял, а потом понял, что хочет включить в работу и тело. Агрессор стал бить сотрудников полиции кулаками, хватать их за шею и форму. Инспекторам пришлось обороняться и достать газовый баллончик. Буйного водителя после этого отправили под стражу.

За свой поступок мужчина получил 2 года и 10 дней заключения. Отбывать наказание виновный будет в колонии общего режима, рассказали в пресс-центре регионального УМВД.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Водитель#Уголовное дело#Приговор#Новости#Насилие#Полицейский#Инспектор#Нарушитель#Алина Ясинская
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