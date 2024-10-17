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Следователь

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2024
В Омской области назначили нового прокурора Нововаршавского района
17 октября, 05:10
Омская полиция развеяла слухи о связи с борделем Екатеринбурга
Как оказалось, местная следователь звонила коллегам из Омска с целью вызвать на допрос.
24 сентября, 03:05
Захотела «легких денег». Омичка лишилась 1,2 млн рублей на сделках на валютном рынке
Женщине понадобились дополнительные средства, когда она решила вывести полученный «доход» от игры на бирже. Для этого ей пришлось оформить кредиты.
15 июля, 04:35
В Омске будут судить грузчика, который украл у своего работодателя сейф с 1 млн
Злоумышленник потратил деньги на одежду, украшения, алкоголь и развлечения.
25 июня, 11:03
Учительница омской гимназии перевела мошенникам 300 тыс рублей
В пресс-службе Омской полиции рассказали, что к ним обратилась 38-летняя местная жительница. Женщина перевела мошенникам 330 тыс рублей.
3 февраля, 04:46
Хотел сэкономить на налогах. В Омске будут судить руководителя ООО «Татарское ХПП»
В офисе организации и по месту жительства подозреваемого проведены обыски.
18 января, 12:49
2023
Главный следователь России затребовал доклад о ситуации с отоплением в Омске
16 декабря 2023, 06:41
Затопленные подвалы, гонконгский грипп и шутки климата. Омск сегодня
21 ноября 2023, 13:44
Дошло до верхов. Падением штукатурки на голову школьника заинтересовался Бастрыкин
12 ноября 2023, 12:02
Стулья на набережной, пьяная езда и крупная коммунальная авария. Омск сегодня
9 ноября 2023, 13:59
25 переводов и 3,5 миллиона рублей. Омичка инвестировала в мошенников крупную сумму
52-летняя жительница Кировского округа решила попробовать себя в инвестировании после разговора со лжеспециалистами.
14 августа 2023, 10:41
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства пенсионерки и ее сына в Омске
Тела погибших с множественными травмами нашли в погребе частного дома.
23 марта 2023, 02:22
В Омской области возбудили уголовное дело по факту смерти полицейского в Калачинске
Сотрудник полиции скончался в больнице от пулевого ранения в живот.
1 марта 2023, 07:40
Омские следователи разберутся в нарушениях жилищных прав инвалида-колясочника
Главный следователь страны Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после обращения на горячую линию инвалида из Омска
1 февраля 2023, 05:26

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