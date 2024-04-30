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Published Сегодня, 05:28

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Бани в деревянных теремах. В Омске выставили на продажу базу отдыха за 42 млн

30 апреля 2024, 05:28
Фото: Изображение Midjourney
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В омской Чукреевке выставили на продажу банный комплекс за 42 млн рублей

Готовый бизнес находится на улице Приветливой недалеко от «МЕГИ».

В Омске на улице Приветливой в поселке Чукреевка выставили на продажу банный комплекс. Площадь участка составляет 1644 квадратных метра. На территории расположены три двухэтажных дома, мангальная зона, домик охраны, подсобные помещения. Цена готового бизнеса — 42 млн рублей.

«Просторные бани расположены в деревянных теремах, возведенных из ангарской сосны, и имеют отдельный вход со своей территории. Баня 1 — большая, вместимость до 30 человек, баня 2 — маленькая, вместимость до 6 человек, баня 3 — семейная с детской комнатой, вместимость — 15 человек», — говорится в объявлении.

В каждой бане есть гостиная, парильная комната, душевая с ведрами для обливания, санузел. Причины продажи бизнеса не указаны. По данным сервиса 2Гис, по этому адресу расположен комплекс «Приветливый дворик».

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: МЛСН

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске на проспекте Маркса выставили на продажу паб «9 ярдов». Заведение находится в здании бывшей «Атлантиды».

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#Евгений Игишев#Бизнес#Продажа#Земельный участок#Температура#Камень#Дом#Баня#Древесина
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