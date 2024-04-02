16 место из 16. Омск официально назвали неблагоприятным для проживания

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Омск набрал всего 161 балл и занял последнее место в рейтинге качества городской среды, составленном Министерством строительства и ЖКХ РФ. Минимальным показателем для признания города благоприятным считается 196 баллов, а это означает, что Омск официально признан неблагоприятным для проживания.
Всего в рейтинге было представлено 1117 городов, которые были разделены по группам в зависимости от численности населения. Согласно последним данным, средний показатель качества городской среды вырос до 200 баллов, что символизирует условную границу «благоприятной городской среды».
Москва стала самым благоприятным для проживания городом. Следом идут Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Краснодар.
При составлении рейтинга обращают внимание на различные факторы, такие как безопасность, экологичность, комфорт, идентичность и разнообразие, актуальность и эффективность управления. Аналитики учитывают следующие параметры:
«Индекс качества городской среды помогает понять, какие первоочередные меры нужно принять для решения проблем, чтобы улучшить качество городской среды и в итоге повысить уровень жизни людей», — пояснил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.
По итогам прошлого года доля городов с благоприятной средой выросла до 68% за последние пять лет. Их число достигло 759, что на 18% больше, чем в 2019 году.