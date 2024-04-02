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Михаил Кравец

«Воткнули нож в спину»: Кравец заявил о предательстве «Авангарда»

2 апреля 2024, 06:20
Фото: ХК «Авангард»
Михаил Кравец

Экс-тренер омского «Авангарда» заявил, что ему «воткнули нож в спину»

В новом интервью Кравец ответил на самые волнующие вопросы и заявил, что его работу в клубе обесценили.

Михаил Кравец, бывший главный тренер «Авангарда», в интервью «Матч ТВ» рассказал о своей отставке. Он признался, что еще в прошлом сезоне, после первой игры серии с «Сибирью» (1:2 в овертайме в Омске), его тоже хотели уволить. Однако тогда за него вступился генеральный менеджер Рашид Хабибулин, и команда все-таки дошла до бронзовых медалей.

В этой же ситуации экс-тренер не скрывает эмоций и четко объясняет свою позицию. Он заявил, что его «просто выбросили».

«Я был очень расстроен. Очень переживал из-за того, что не получил шанс исправить ситуацию. Как бы описать произошедшее… Для меня это нож в спину. Столько пройти, столько вместе быть — и оказалось, что самым главным виновником одного поражения (0:7 во втором матче серии) стал я. Для меня это тоже было неприятно. Как-то нелогично и непонятно», — пояснил Кравец.

Он также отметил, что новый тренер Сергей Звягин использует некоторые из его наработок — он играет теми звеньями, которые Кравец составил самостоятельно. И бывшему тренеру обидно, что его вклад был обесценен. Кроме того, он высказался о заявлениях некоторых экспертов о том, что команда сплотилась во время последних матчей.

«Произошло какое-то суперсплочение. А мы что, играли без сплочения? То есть все, что было в команде между мной и хоккеистами, — это было не так? Тогда как же мы побеждали? Как же мы двигались вперед?» — добавил тренер.

Напомним, что накануне «Авангард» сделал заявление о том, что Звягин избавляется от приставки «и.о.», получив контракт еще на два года.

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