«Воткнули нож в спину»: Кравец заявил о предательстве «Авангарда»

Он также отметил, что новый тренер Сергей Звягин использует некоторые из его наработок — он играет теми звеньями, которые Кравец составил самостоятельно. И бывшему тренеру обидно, что его вклад был обесценен. Кроме того, он высказался о заявлениях некоторых экспертов о том, что команда сплотилась во время последних матчей.