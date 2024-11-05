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Рейтинг

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Ноябрь
Омская область попала на 50-е место рейтинга доступности аренды жилья
5 ноября, 03:24
«Авангард» среди лидеров: омский клуб вошел в десятку самых посещаемых команд Европы
«Авангард» вошел в топ-10 самых популярных хоккейных клубов Европы по версии портала Metaratings, заняв восьмое место в рейтинге.
4 ноября, 05:01
Октябрь
Омская область заняла 17-е место в рейтинге научно-технического развития
28 октября, 03:38
Омская область заняла 52 место в рейтинге по материальному благополучию жителей
В сравнении с 2022 годом показатели сильно подросли.
14 октября, 07:14
Ни один омский вуз не вошел в топ-100 лучших университетов мира
10 октября, 11:44
Рейтинг колоний, приближение зимы и подорожание газа. Омск сегодня
9 октября, 15:19
Омский аэропорт назвал самые пунктуальные авиакомпании, не задерживающие рейсы
Самыми ответственными компаниями объявили «Ираэро», «ЮВТаэро» и Qazaq Air. Их рейсы задерживаются реже остальных.
8 октября, 07:22
«Воняет мочой и бегают тараканы»: названы худшие магазины Омска
8 октября, 03:40
Сентябрь
64 тысячи рублей. Омск занял 41-е место в зарплатном рейтинге среди регионов
30 сентября, 03:08
«Как узники концлагеря». Топ лучших общаг вузов Омска по отзывам в Сети
19 сентября, 02:30
Больше всего на Левом: рейтинг омских новостроек прояснил географию
13 сентября, 12:00
«Что это, если не ад?»: антитоп школ Омска по отзывам в Сети
9 сентября, 09:00
«А» до «К». Стало известно, какая омская школа стала лидером по числу первоклассников
3 сентября, 07:09
Омская область заняла 34 место в рейтинге зарплат среди российских регионов
Самые высокие зарплаты зафиксированы в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Магаданской области.
2 сентября, 03:41
Август
«Как хорошее кафе». Выбрали топ лучших омских школ и узнали, чем они хороши
29 августа, 04:00
Самые богатые омичи, надвигающийся шторм и рыбные места. Омск в четверг
22 августа, 14:09
В самом низу списка. Омская область заняла 59 место в рейтинге качества дорог
12 августа, 04:07
Стало известно, в каких омских школах учится больше всего детей
10 августа, 09:11
Июль
Омск возглавил рейтинг городов с самыми дорогими гамбургерами
27 июля, 08:41
84 место. Омск попал в конец рейтинга российских городов по объему введенного жилья
15 июля, 04:11

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