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2024
Лучшие больницы Омска, погодные аномалии и проблемные дороги. Омск сегодня
2 декабря, 15:16
Рейтинг колоний, приближение зимы и подорожание газа. Омск сегодня
9 октября, 15:19
От 100 до 230 тысяч за метр: появились данные о ценах на жилье в омских новостройках
13 сентября, 11:30
От «Березки» до «Зеленого острова»: сформирован рейтинг омских новостроек
13 сентября, 11:00
Рейтинг омских новостроек: кто и где возводит самое доступное жилье
13 сентября, 10:24
Стало известно, в каких омских школах учится больше всего детей
10 августа, 09:11
Высокие зарплаты, отравление спортсменов и нецелесообразные качели. Омск сегодня
8 июля, 14:31
19 и 20 место. Омские вузы попали в рейтинг по уровню зарплат выпускников в IT-сфере
5 июня, 08:09
Расходы ниже среднего. Стало известно, сколько денег ежемесячно тратят омичи
Согласно данным аналитиков, в среднем омичи тратят 29 тысяч рублей ежемесячно, по этому показателю Омская область заняла 24 место во всероссийском рейтинге.
15 апреля, 10:13
Вопрос отопления, предательство Кравца и качество городской среды. Омск сегодня
2 апреля, 14:18
Пятые с конца: Омская область стала одним из аутсайдеров экологического рейтинга
29 марта, 08:52
Не конкурент лидерам. Омская область заняла 68 место в рейтинге зарплат в регионах
25 марта, 10:26
Омская область заняла 57 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни
12 февраля, 11:39
2023
Омская область попала в топ-30 по размеру выплат участникам СВО
20 декабря 2023, 02:00
Роман омской писательницы попал в топ популярных книг страны
Рейтинг популярных художественных произведений по итогам 2023 года опубликовал сервис «Букмейт».
6 декабря 2023, 13:12
Уровень дохода, «смертельный» сон и слезы из-за оплаты проезда. Омск сегодня
16 октября 2023, 14:08
Стоимость продуктовой корзины в Омске оказалось одной из самых низких в стране
20 июля 2023, 11:40
ОмГУ вошел в топ-15 зарплатного рейтинга выпускников-финансистов
19 июня 2023, 07:17
Омские вузы не вошли в топ-100 рейтинга университетов России
Рейтинг опубликовало агентство RAEX.
18 июня 2023, 07:37
Омск вошел в топ-10 городов-миллионников по доступности образования
27 мая 2023, 06:42

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