Тренировка

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2024
«Когда не твой день»: тренер Звягин рассказал о причинах поражения «Авангарда»
1 ноября, 01:55
Омичи обожают хоккей. Новый председатель омского «Авангарда» пообщался с «ястребами»
17 октября, 02:49
«Допустили ошибки и поплатились за это»: тренер «Авангарда» — о поражении СКА
24 сентября, 04:46
«Устраняю шероховатости»: вратарь «Авангарда» Бердин рассказал о подготовке к сезону
Хоккеист также отметил поддержку трибун во время открытой тренировки.
1 августа, 06:32
Дмитрий Сычев заявил, что готов выйти на поле в составе омского «Иртыша»
18 июля, 07:49
Вопрос отопления, предательство Кравца и качество городской среды. Омск сегодня
2 апреля, 14:18
Играем на результат: в «Авангарде» рассказали о настрое перед матчем с «Локомотивом»
Матч был перенесен на два дня, так как в стране объявили траур по погибшим в теракте в московском «Крокус Сити Холле».
26 марта, 08:19
Ждем хорошей игры: защитник «Авангарда» Чмыхов — о предстоящем матче с «Локомотивом»
В «Авангарде» не ждут от сегодняшнего матча обилия заброшенных шайб.
22 марта, 09:36
Увольнение Кравца, бактерии в выпечке и провал под лед. Омск сегодня
19 марта, 14:43
Омский «Авангард» проведет открытую тренировку перед вторым раундом плей-офф
На ней смогут присутствовать представители СМИ и болельщики команды.
12 марта, 10:03
Омский «Авангард» открыл продажу билетов на первые матчи плей-офф. Сколько они стоят
В первом раунде игр на вылет «ястребы» встретятся с тольяттинской «Ладой» на льду G-Drive Арены.
27 февраля, 06:36
2023
Разбор завалов и помощь пострадавшим. В Омске пройдут учения по гражданской обороне
2 октября 2023, 08:50
Искусственная авария. У омских сотрудников МЧС прошли тактические учения
История о возгорании на территории промпредприятия по перевозке нефтепродуктов была придумала для тренировки тактических навыков спасателей.
21 сентября 2023, 13:10
Альберт Риера рассказал, почему в Омске закрылась его футбольная академия
В недавнем интервью испанский тренер поделился не только историей своей спортивной карьеры, но и информацией о судьбе омской академии.
31 августа 2023, 13:55
«Авангард» проведет открытую тренировку для омских болельщиков
После окончания тренировки главный тренер команды Михаил Кравец ответит на вопросы журналистов.
20 июля 2023, 11:03
Болельщиков «Авангарда» зовут на встречу с хоккеистами в честь окончания сезона
Для омичей приготовили развлекательную программу, а за вход на «Арену» не нужно платить.
11 апреля 2023, 08:01
В Омске команды спасателей на скорость вытаскивали переломанных людей из ДТП
6 команд раз за разом вытаскивали «тяжелых» пострадавших из горящих автомобилей. И снимали происходящее на видео.
30 марта 2023, 11:41

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