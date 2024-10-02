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Неблагоприятные условия

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2024
Снова нечем дышать. В Омске объявили режим НМУ первой степени опасности
2 октября, 13:26
Закрывайте окна. Синоптики предупредили омичей о наступлении очередного режима НМУ
1 октября, 11:41
Заморозки ночью и туман: омичей предупредили о неблагоприятной погоде
12 сентября, 11:25
Готовьтесь к шторму. На Омск надвигаются сильные ливни с грозой и ветрами
22 августа, 10:28
Вредные примеси. Омичи жалуются на ядовитый воздух
22 августа, 03:13
Опасно дышать. В омском воздухе вновь обнаружены вредные вещества
21 августа, 02:35
Выбросы и неприятный запах: омичей попросили не выходить на улицу
1 августа, 02:20
Снова дышим химией. В Омске выявили повышенный уровень загрязнения воздуха
10 июля, 14:44
«Вонь тошнотная». В Омске второй день подряд объявляют режим «черного неба»
15 июня, 03:14
Запах тухлых яиц, сила стихии и проблемное строительство. Омск сегодня
10 апреля, 14:04
Примеси не рассеиваются. В Омской области объявили режим НМУ
6 апреля, 03:24
Вопрос отопления, предательство Кравца и качество городской среды. Омск сегодня
2 апреля, 14:18
Пожар в ФАПе, грязный воздух и приближение настоящей весны. Омск сегодня
22 марта, 14:26
Снова дышим химией. В Омской области три дня подряд объявляли режим НМУ
22 марта, 13:05
Для выживания. Многодетной матери из Омской области дали участок без света и воды
По этому вопросу женщина обратилась в прокуратуру, позже дело попало и в суд.
11 января, 10:07
Сидите дома. В Омской области ввели запрет на движение транспорта из-за метели
10 января, 05:46
2023
Дошло до главы СК РФ. Бастрыкин узнал об омской школе, где дети учатся в плесени
Руководитель ведомства будет ждать от омских следователей предварительные итоги проверки в образовательном учреждении.
22 декабря 2023, 10:35
Не опять, а снова. В Омской области «черное небо» становится нормой
11 августа 2023, 02:44
МЧС предупредило омичей о надвигающихся дождях, грозах и граде
По сообщению Обь-Иртышского УГМС, 3 августа в Омской области ожидаются локальные неблагоприятные погодные явления.
2 августа 2023, 13:01
Второй день подряд. В Омске объявили режим НМУ первой степени опасности
Режим НМУ действует до 11 часов дня.
9 июня 2023, 02:30

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