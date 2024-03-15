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Рухнувший потолок, грязь вместо воды и собачьи поцелуи. Омск сегодня

15 марта 2024, 14:30
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Потолок рухнул в квартире жилого дома на улице 19-й Рабочей в Омске

Инцидент произошел в доме №86 на улице 19-я Рабочая. Там в одной из квартир рухнул потолок. Позже оказалось, что потолочные перекрытия во многих жилых помещениях покрыты трещинами, омичи неоднократно жаловались на это в соответствующие инстанции, однако никаких мер так и не было принято. В департаменте жилищной политики сообщили, что дом не признан аварийным. Более того, согласно последним данным специалистов профильных ведомств, никакой угрозы для жизни в этом строении нет. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

«Никого не заботит безопасность». В жилом доме на 19-й Рабочей рухнул потолок
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Новость №2. Жители Черлакского поселка рассказали об обилии грязи вместо проточной воды

Жители Черлакского поселка пожаловались на серьезные неудобства из-за аварии на водопроводе. Оказалось, что со вчерашнего вечера из кранов в жилых домах течет не вода, а грязь. Местные жители рассказали, что недавно в поселке прорывало трубы. Неисправность уже устранили, однако качество проточной воды так и не пришло в норму. В районной администрации объяснили, что проблемы с водоснабжением связаны с сильной изношенностью сетей.

Грязь вместо воды. Жители Черлакского поселка пожаловались на сети водоснабжения
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Новость №3. В деревне под Омском спасатели вынесли из пожара бульдога по кличке Персик

Вчера, 14 марта, в деревне Верхний Карбуш загорелся двухэтажный дом. Огонь распространился на площадь 150 квадратных метров. Когда спасатели прибыли на место происшествия, они узнали, что в задымленном доме остались кошка и собака. Старший пожарный Артем Турбин первым вошел в дом в поисках животных. Ему удалось вытащить из огня французского бульдога, кошка же успела сама выпрыгнуть в окно. Пес отблагодарил спасителя «горячими собачьими поцелуями», но, к сожалению, пожар не прошел для собаки без последствий: хозяйка сообщила, что бульдогу по кличке Персик стало плохо, его отвезли в ветеринарную клинику.

Благодарил «собачьими поцелуями». Омские пожарные спасли бульдога по кличке Персик
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