Рухнувший потолок, грязь вместо воды и собачьи поцелуи. Омск сегодня

Инцидент произошел в доме №86 на улице 19-я Рабочая. Там в одной из квартир рухнул потолок. Позже оказалось, что потолочные перекрытия во многих жилых помещениях покрыты трещинами, омичи неоднократно жаловались на это в соответствующие инстанции, однако никаких мер так и не было принято. В департаменте жилищной политики сообщили, что дом не признан аварийным. Более того, согласно последним данным специалистов профильных ведомств, никакой угрозы для жизни в этом строении нет. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.