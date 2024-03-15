«Никого не заботит безопасность». В жилом доме на 19-й Рабочей рухнул потолок

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Накануне в сообществе «Я живу [В] Омске» появились фото жилого дома, где в одной из квартир рухнул потолок. Инцидент произошел на улице 19-я Рабочая, 86.
«Потолок рухнул в квартире, где проживают люди. Дом признан аварийным несколько лет назад. Но никого не заботит безопасность проживающих», — написал автор поста.
В департаменте жилищной политики сообщили, что дом не признан аварийным. Более того, жильцы ранее не обращались в соответствующие инстанции. Только сейчас они решили подать заявку на признание дома аварийным. Для этого им сначала нужно собрать пакет документов.
Согласно последним данным, по указанному адресу выезжали специалисты профильных ведомств для осмотра. Они сообщили, что оснований для угрозы жизни нет.
Ранее в Омске признали аварийными сразу 3 многоквартирных дома. Речь идет о двух домах на улице 1-й Квартал, 5 и 20 лет РККА, 21 в Центральном округе и еще одном на 3-й Чередовой, 70 — в Ленинском. Уточним, что жильцов планируют расселить до конца 2031 года. При этом в этих домах уже случались инциденты. К примеру, в одной из квартир одноэтажки на 3-й Чередовой в августе 2023 года обрушился потолок.