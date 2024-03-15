«Никого не заботит безопасность». В жилом доме на 19-й Рабочей рухнул потолок

Ранее в Омске признали аварийными сразу 3 многоквартирных дома. Речь идет о двух домах на улице 1-й Квартал, 5 и 20 лет РККА, 21 в Центральном округе и еще одном на 3-й Чередовой, 70 — в Ленинском. Уточним, что жильцов планируют расселить до конца 2031 года. При этом в этих домах уже случались инциденты. К примеру, в одной из квартир одноэтажки на 3-й Чередовой в августе 2023 года обрушился потолок.