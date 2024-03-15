Благодарил «собачьими поцелуями». Омские пожарные спасли бульдога по кличке «Персик»

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В пресс-службе МЧС Омской области сообщили о возгорании двухэтажного дома в деревне Верхний Карбуш. Пожар произошел накануне, 14 марта. На место выезжали 27 спасателей и 6 пожарных машин. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, они узнали, что в задымленном доме остались кошка и собака. Старший пожарный отдельного поста 31 пожарно-спасательной части Артем Турбин первым вошел в дом в поисках животных.
Он искал их на ощупь и услышал тихое скуление. В углу он нашел французского бульдога. Взяв его на руки, он вынес его на свежий воздух. Кошка же успела сама выпрыгнуть в окно.
«Молодого пса зовут Персик. Характер у него оказался такой же сладкий, как и фрукт, — пес отблагодарил спасителя „горячими собачьими поцелуями“», — рассказали в пресс-службе.
К сожалению, сегодня собаке стало плохо, и его отвезли в ветеринарную клинику. Сейчас он борется за свою жизнь, сообщила его хозяйка.
Ранее омские спасатели вынесли из пожара 8 кроликов, 23 курочки и еще 50 курочек.