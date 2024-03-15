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Артем Турбин и спасенный «Персик»

Благодарил «собачьими поцелуями». Омские пожарные спасли бульдога по кличке «Персик»

15 марта 2024, 07:17
Фото: МЧС Омской области
Артем Турбин и спасенный «Персик»

В деревне под Омском спасатели вынесли из пожара бульдога по кличке «Персик»

Пожар произошел в деревне Верхний Карбуш.

В пресс-службе МЧС Омской области сообщили о возгорании двухэтажного дома в деревне Верхний Карбуш. Пожар произошел накануне, 14 марта. На место выезжали 27 спасателей и 6 пожарных машин. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, они узнали, что в задымленном доме остались кошка и собака. Старший пожарный отдельного поста 31 пожарно-спасательной части Артем Турбин первым вошел в дом в поисках животных.

Он искал их на ощупь и услышал тихое скуление. В углу он нашел французского бульдога. Взяв его на руки, он вынес его на свежий воздух. Кошка же успела сама выпрыгнуть в окно.

«Молодого пса зовут Персик. Характер у него оказался такой же сладкий, как и фрукт, — пес отблагодарил спасителя „горячими собачьими поцелуями“», — рассказали в пресс-службе.

К сожалению, сегодня собаке стало плохо, и его отвезли в ветеринарную клинику. Сейчас он борется за свою жизнь, сообщила его хозяйка.

Ранее омские спасатели вынесли из пожара 8 кроликов, 23 курочки и еще 50 курочек.

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