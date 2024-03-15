Грязь вместо воды. Жители Черлакского поселка пожаловались на сети водоснабжения

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
О проблемах с водоснабжением жители Черлакского поселка начали массово сообщать в социальных сетях. Оказалось, что со вчерашнего вечера из кранов в жилых домах течет не вода, а грязь.
Одна из жалоб появилась в городском паблике «ЧП Омск». Местные жители рассказали, что недавно в поселке прорывало трубы. Неисправность уже устранили, однако качество проточной воды так и не пришло в норму.
На ситуацию отреагировали в администрации Черлакского района, объяснив, что такое качество водоснабжения связано с сильной изношенностью сетей.
«Качество водоснабжения в Черлаке связано со значительной изношенностью и неудовлетворительным состоянием инфраструктуры централизованной системы водоснабжения посёлка, эксплуатируемой более полувека», — сообщили в администрации.
Отмечается, что в поселении сейчас строится насосная станция для очистки воды, а также заменяются магистральные водопроводные сети, но даже несмотря на это, многие жители Черлака не замечают изменений в качестве ресурса.