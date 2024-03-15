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Грязь вместо воды. Жители Черлакского поселка пожаловались на сети водоснабжения

15 марта 2024, 09:16
Фото: 1MI
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Жители Черлакского поселка рассказали об обилии грязи вместо проточной воды

Со вчерашнего вечера местные жители вынуждены мириться с отсутствием чистой воды, вместо нее из крана течет грязь.

О проблемах с водоснабжением жители Черлакского поселка начали массово сообщать в социальных сетях. Оказалось, что со вчерашнего вечера из кранов в жилых домах течет не вода, а грязь.

Одна из жалоб появилась в городском паблике «ЧП Омск». Местные жители рассказали, что недавно в поселке прорывало трубы. Неисправность уже устранили, однако качество проточной воды так и не пришло в норму.

На ситуацию отреагировали в администрации Черлакского района, объяснив, что такое качество водоснабжения связано с сильной изношенностью сетей.

«Качество водоснабжения в Черлаке связано со значительной изношенностью и неудовлетворительным состоянием инфраструктуры централизованной системы водоснабжения посёлка, эксплуатируемой более полувека», — сообщили в администрации.

Отмечается, что в поселении сейчас строится насосная станция для очистки воды, а также заменяются магистральные водопроводные сети, но даже несмотря на это, многие жители Черлака не замечают изменений в качестве ресурса.

Фото: Скриншот паблика «Омск с огоньком»
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#Омск#Омская область#Жалобы#Водоснабжение#Новости#Загрязнение#Вода#Водопровод#Грязь#Жалоба#Анастасия Баянова#Грязная вода
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