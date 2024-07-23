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Коммунальная авария

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Июль
Более 3000 человек на юге Омской области остались без воды из-за крупной аварии
23 июля, 04:48
Новые озера. В Омске затопило парк 30-летия ВЛКСМ
15 июля, 08:01
Нет денег? Омская прокуратура будет выяснять, почему у жителей Амура нет горячей воды
Ответственной за водоснабжение компании уже внесли представление.
15 июля, 06:49
Июнь
«Только обещают». Тысячи омичей из микрорайона Входной месяц сидят без горячей воды
26 июня, 08:37
Грязевой гейзер. В Омске на Пригородной из-за прорыва трубы залило дорогу и машины
5 июня, 06:22
Апрель
Откачивали два дня. В Омске затопило фитнес-клуб из-за аварии на коллекторе
17 апреля, 06:46
Март
Легко провалиться. Омичи сообщили об открытом колодце у остановки в Амуре
Пешеходы взволнованы тем, что на люке нет никакой крышки или же ограждения вокруг него.
18 марта, 08:32
Рухнувший потолок, грязь вместо воды и собачьи поцелуи. Омск сегодня
15 марта, 14:30
Февраль
«Может, совесть проснется». Омские сельчане неделю живут без воды и отопления
29 февраля, 08:27
Упал в яму с кипятком. Омские следователи расследуют факт получения ребенком ожогов
9-летний мальчик находится в больнице.
16 февраля, 03:53
Январь
«Скоро рухнет потолок». В Омске подъезд не справляется с сыростью из-за прорыва трубы
25 января, 13:39
Возможны отключения. На теплосетях городка Нефтяников случилась коммунальная авария
Аварийные бригады будут ремонтными работами на протяжении этого дня.
16 января, 06:12
Лежат в реанимации. Омичи заболели пневмонией из-за последствий коммунальной аварии
12 января, 11:13
«Задыхаются в горячем пару». Омичи рассказали о коммунальной катастрофе в многоэтажке
12 января, 05:35
Температурный рекорд, затопленный двор и возможное отключение газа. Омск за день
3 января, 13:41
Вторая авария за неделю. В затопленном омском доме на Индустриальной уже были прорывы
3 января, 10:24
Пострадают многие. В Омске устраняют аварийную ситуацию во дворе на Индустриальной
Последствия повреждения сетей водоснабжения скажутся и на жителях других домов в Октябрьском округе.
3 января, 05:44
Не выйти из дома. В Омске двор на Индустриальной из-за прорыва труб затопило водой
3 января, 04:28
Декабрь 2023
Шок. В Омской области в детском саду рухнул потолок
27 декабря 2023, 05:12
Без сроков ремонта. Жители Чкаловского поселка вновь остались без отопления
25 декабря 2023, 11:35

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