Нашествие опасных насекомых, изнасилование студента и проекты аэропорта. Омск сегодня

В Международный женский день в омском техническом университете случился жуткий инцидент. Двое студентов напали на сокурсника в общежитии, сначала они его избили, а потом стали сексуально издеваться. Компания использовала бутылку, а потом перешла на искусственный фаллос. Сейчас в отношении нападавших возбуждено уголовное дело о статье «Насильственные действия сексуального характера».