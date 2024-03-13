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Нашествие опасных насекомых, изнасилование студента и проекты аэропорта. Омск сегодня

13 марта 2024, 14:19
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В двух районах Омской области ввели карантин из-за опасного вредителя

В Муромцевском и Большереченском районах Омской области обнаружили вредителя — черного соснового усача. Из-за этого в населенных пунктах ввели карантин. Информация об опасной находке появилась в региональном Россельхознадзоре. На сегодняшний день специалисты выявили четыре очага этого вредителя, с ним будут бороться в карантинных зонах.

Два района на карантине. Омичей предупредили о нашествии опасных насекомых
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Новость №2. Студенты ОмГТУ изнасиловали сокурсника бутылкой

В Международный женский день в омском техническом университете случился жуткий инцидент. Двое студентов напали на сокурсника в общежитии, сначала они его избили, а потом стали сексуально издеваться. Компания использовала бутылку, а потом перешла на искусственный фаллос. Сейчас в отношении нападавших возбуждено уголовное дело о статье «Насильственные действия сексуального характера».

После был фаллос. Студенты омского политеха напали на сокурсника и изнасиловали
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Новость №3. Архитекторы представили эскизы омского аэропорта «Федоровка»

На заседании архитектурно-градостроительного совета в Омске представили проекты нового аэропорта «Федоровка». Всего их оказалось семь, уже выбрано 4 лучших — это предложения компаний «Студия 44», «Хвоя», «АйЭндДи» и «ЮНК Интерьер». Со всеми вариантами можно ознакомиться в нашем материале.

В Омске представили семь проектов аэропорта «Федоровка». Показываем, как они выглядят
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