Нашествие опасных насекомых, изнасилование студента и проекты аэропорта. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Новость №1. В двух районах Омской области ввели карантин из-за опасного вредителя
В Муромцевском и Большереченском районах Омской области обнаружили вредителя — черного соснового усача. Из-за этого в населенных пунктах ввели карантин. Информация об опасной находке появилась в региональном Россельхознадзоре. На сегодняшний день специалисты выявили четыре очага этого вредителя, с ним будут бороться в карантинных зонах.
Новость №2. Студенты ОмГТУ изнасиловали сокурсника бутылкой
В Международный женский день в омском техническом университете случился жуткий инцидент. Двое студентов напали на сокурсника в общежитии, сначала они его избили, а потом стали сексуально издеваться. Компания использовала бутылку, а потом перешла на искусственный фаллос. Сейчас в отношении нападавших возбуждено уголовное дело о статье «Насильственные действия сексуального характера».
Новость №3. Архитекторы представили эскизы омского аэропорта «Федоровка»
На заседании архитектурно-градостроительного совета в Омске представили проекты нового аэропорта «Федоровка». Всего их оказалось семь, уже выбрано 4 лучших — это предложения компаний «Студия 44», «Хвоя», «АйЭндДи» и «ЮНК Интерьер». Со всеми вариантами можно ознакомиться в нашем материале.