Два района на карантине. Омичей предупредили о нашествии опасных насекомых

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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В Омской области обнаружили опасного вредителя — черного соснового усача. В связи с этим были введены карантинные меры в Муромцевском и Большереченском районах Омской области. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.
На сегодняшний день специалисты выявили четыре очага этого вредителя. В карантинных зонах будут предприняты меры по борьбе с опасным вредителем леса, который ограниченно распространен на территории Евразийского экономического союза.
Ранее омичи пожаловались на появление больших крыс во дворе жилого дома на улице Взлетная. Жильцы Левобережья сообщили, что грызуны начали атаковать мусорные контейнеры и чувствуют себя полноправными владельцами территории.