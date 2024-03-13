После был фаллос. Студенты омского политеха напали на сокурсника и изнасиловали

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Стало известно, что в Международный женский день в Омске случилась жестокая расправа. Ее организовали студенты политеха. Со ссылкой на источник в силовых структурах об этом сообщает РИА «Новости».
Нападение произошло в университетском общежитии. Агрессорами выступили двое. Они сначала избили сокурсника, а потом стали сексуально издеваться. Сначала компания использовала бутылку, а потом искусственный фаллос.
Далее учащиеся вуза забрали у парня деньги и наручные часы. Также их привлекли его книжки, где описаны основы военной подготовки. Их было три штуки.
Теперь студенты фигурируют в уголовном деле. Его возбудили по статье «Насильственные действия сексуального характера». Молодые люди больше не будут посещать пары — им избрали меру пресечения. Известно, что суд решил отправить подозреваемых в СИЗО.