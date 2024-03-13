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Published Сегодня, 10:09

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Updated Сегодня, 10:21

иллюстрация

После был фаллос. Студенты омского политеха напали на сокурсника и изнасиловали

13 марта 2024, 10:09
Фото: Город55
иллюстрация

Студенты омского политеха изнасиловали бутылкой сокурсника

Молодых людей отправили под стражу и возбудили в отношении их уголовное дело.

Стало известно, что в Международный женский день в Омске случилась жестокая расправа. Ее организовали студенты политеха. Со ссылкой на источник в силовых структурах об этом сообщает РИА «Новости».

Нападение произошло в университетском общежитии. Агрессорами выступили двое. Они сначала избили сокурсника, а потом стали сексуально издеваться. Сначала компания использовала бутылку, а потом искусственный фаллос.

Далее учащиеся вуза забрали у парня деньги и наручные часы. Также их привлекли его книжки, где описаны основы военной подготовки. Их было три штуки.

Теперь студенты фигурируют в уголовном деле. Его возбудили по статье «Насильственные действия сексуального характера». Молодые люди больше не будут посещать пары — им избрали меру пресечения. Известно, что суд решил отправить подозреваемых в СИЗО.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Изнасилование#Уголовное дело#Студенты#Новости#СИЗО#ОмГТУ#Алина Ясинская
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