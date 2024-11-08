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Студенты

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Ноябрь
Стали известны шокирующие подробности изнасилования фаллосом студента ОмГТУ
8 ноября, 13:45
Октябрь
Жить в комфорте. В Омске хотят построить кампус для студентов
Об этом решении рассказал глава региона в рамках рабочей поездки в столицу.
31 октября, 02:50
В Омске задержали студента, распылившего перцовый баллончик в лицо преподавателю
28 октября, 16:53
Студент с перцовым баллончиком, задержка самолетов и зима по-летнему. Омск сегодня
28 октября, 15:02
Партнеры и сотрудники «Газпромнефть-СМ» выступили на Научно-технической конференции
4 октября, 07:03
«Газпром нефть» инвестировала в развитие российских колледжей больше 250 млн рублей
3 октября, 13:05
Омские хоккейные команды поборолись за кубок Группы компаний «Титан»
1 октября, 03:09
Сентябрь
«Газпромнефть-СМ» расширила сотрудничество с отраслевыми вузами в Омской области
26 сентября, 07:00
Заработали миллионы. Студенты из Омска «взломали» мир онлайн-покера с помощью ИИ
Омские студенты, создали программное обеспечение, которое позволило им построить многомиллионный бизнес в сфере онлайн-покера.
23 сентября, 05:47
«Уставшие» коммуникации, скандалы в ОмГУ и страшное убийство. Главные темы недели
22 сентября, 10:49
«Не вижу ничего плохого»: Смолин высказался об идее рожать омичкам со школьной скамьи
21 сентября, 12:20
«Как узники концлагеря». Топ лучших общаг вузов Омска по отзывам в Сети
19 сентября, 02:30
Студентам-целевикам из омских педвузов будут каждый месяц доплачивать 11,5 тысяч
17 сентября, 11:16
«Вуз теряет деньги». В ОмГУ отменили скидку за перезачет академической разницы
16 сентября, 06:00
«Газпромнефть-СМ» создает среду для профессионального развития специалистов отрасли
13 сентября, 06:58
Скандал из-за парковки. В омском вузе преподавателю пришлось читать лекцию на улице
13 сентября, 06:02
ОмГУ проиграл дело о дисциплинарном взыскании против своего преподавателя
Дисциплинарное взыскание на доцента ОмГУ отменено судом, который признал его применение незаконным.
12 сентября, 09:55
«Работать за 40 тысяч?»: почему в омских школах дефицит учителей и что с этим делать
11 сентября, 02:17
«Газпром нефть» отправила в летние лагеря самых талантливых школьников региона
10 сентября, 07:07
500 тысяч рублей. В Омской области освободили педагогов и высокобалльников от налога
Теперь при получении премии студентам не нужно будет выплачивать процент налога с них. Деньги полностью можно будет забрать себе.
10 сентября, 03:25

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