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Ограничение

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Сентябрь
Мэр Омска Шелест рассказал, когда восстановят газоснабжение в домах на 19-й Линии
4 сентября, 04:08
Июнь
Проезда не будет. В Омске на два месяца перекроют одну из улиц в центре города
Ограничение вводят, чтобы было время на ремонт теплосетей в том месте.
28 июня, 13:20
Май
В омской мэрии назвали водоемы, в которых будет запрещено купаться этим летом
24 мая, 09:07
Апрель
Имеем в виду. В Советском округе Омска перекроют Заозерные улицы
27 апреля, 11:39
Ввели карантин. Омскую область снова атаковало опасное насекомое
Специалисты Россельхознадзора обнаружили на территории Тевризского и Знаменского районов очаги опасного вредителя — черного елового усача.
4 апреля, 12:23
Март
В Омской области снова ввели карантин из-за нашествия черного елового усача
21 марта, 09:12
Нашествие опасных насекомых, изнасилование студента и проекты аэропорта. Омск сегодня
13 марта, 14:19
Февраль
Возросла опасность. Из-за сильнейшей метели на омских трассах перекрыли движение
14 февраля, 09:26
Ноябрь 2023
Черный список. Две омские компании попали под санкции США
3 ноября 2023, 10:56

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