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Ограничительные меры

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2024
Внимательнее. Жара повлияла на движение транспорта на омской «трассе смерти»
Сотрудники Госавтоинспекции решили ограничить движение для крупногабаритных машин.
5 июля, 08:25
Полиция гуляет. Омичей предупредили о закрытии улицы Достоевского
Дорогу закроют на три часа.
24 июня, 09:18
В омской мэрии назвали водоемы, в которых будет запрещено купаться этим летом
24 мая, 09:07
Ввели карантин. Омскую область снова атаковало опасное насекомое
Специалисты Россельхознадзора обнаружили на территории Тевризского и Знаменского районов очаги опасного вредителя — черного елового усача.
4 апреля, 12:23
В Омской области снова ввели карантин из-за нашествия черного елового усача
21 марта, 09:12
Нашествие опасных насекомых, изнасилование студента и проекты аэропорта. Омск сегодня
13 марта, 14:19
2023
С 1 октября несовершеннолетним омичам будет запрещено находиться на улице после 22: 00
27 сентября 2023, 12:47
Смертельная инфекция. В Омской области ввели карантин из-за бешенства
15 августа 2023, 06:07
В Большереченском районе Омской области нашли сразу 5 очагов лейкоза коров
22 июня 2023, 09:45
Смертельная инфекция. В Калачинском районе Омской области ввели карантин по бешенству
Ограничительные меры будут действовать два месяца
17 марта 2023, 02:43
В Омском районе отменили карантин по бешенству
Ограничение действовали в течение двух месяцев.
14 марта 2023, 02:48
Смертельная инфекция. В Омской области на два месяца ввели карантин из-за бешенства
Ограничения коснутся Павлоградского района.
6 марта 2023, 06:53
В Омской области отменили годовой карантин по лейкозу животных
Ограничения действовали с мая прошлого года
1 марта 2023, 05:39

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