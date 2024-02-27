Смертельное падение, уголовное дело о халатности и дом за 100 миллионов. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Новость №1. В Омске мальчик упал во время катания по перилам лестницы и умер
Сегодня в многоэтажке на улице Молодогвардейской произошел несчастный случай. Два брата играли в подъезде и решили скатиться с перил на шестом этаже. Младший из братьев не смог удержать равновесие и сорвался вниз с высоты. В результате третьеклассник скончался на месте происшествия от полученных травм. Подробности трагедии выясняют следователи, в ходе проверки они оценят безопасность дома и работу обслуживающей его организации.
Новость №2. После проверки дома на улице Энергетиков, омский следком возбудил дело о халатности
Сегодня глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Такое решение было принято после прокурорской проверки трехэтажного дома по улице Энергетиков. Следователи предварительно установили, что постройка находится в крайне опасном состоянии. Несущие конструкции могут обрушиться в любой момент. По этой причине прокуратура потребовала незамедлительно расселить жильцов дома. Расследование продолжается.
Новость №3. На Левом берегу Омска продают элитный коттедж со СПА-зоной
Объявление появилось на популярном сайте для покупки и продажи недвижимости. В Кировском округе выставили на продажу трехэтажный дом с облагороженным участком, двухместным гаражом и бассейном. Кроме того, на цокольном этаже коттеджа есть собственное СПА. За такую постройку покупателю придется заплатить 105 000 000 рублей.