Смертельное падение, уголовное дело о халатности и дом за 100 миллионов. Омск сегодня

Сегодня в многоэтажке на улице Молодогвардейской произошел несчастный случай. Два брата играли в подъезде и решили скатиться с перил на шестом этаже. Младший из братьев не смог удержать равновесие и сорвался вниз с высоты. В результате третьеклассник скончался на месте происшествия от полученных травм. Подробности трагедии выясняют следователи, в ходе проверки они оценят безопасность дома и работу обслуживающей его организации.