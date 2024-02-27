В Омске умер 9-летний школьник после падения с 6 этажа лестничной площадки

22 февраля около 4 часов дня в многоэтажке на улице Молодогвардейской произошел несчастный случай. 9-летний мальчик вместе с 11-летним братом решили скатиться по перилам лестницы в их подъезде. В результате третьеклассник сорвался и упал с большой высоты. Ребенок скончался на месте от полученных травм.