В Омске умер 9-летний школьник после падения с 6 этажа лестничной площадки

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Омские следователи завели уголовное дело по факту смерти 9-летнего школьника, который упал с 6 этажа лестничной площадки (причинение смерти по неосторожности).
22 февраля около 4 часов дня в многоэтажке на улице Молодогвардейской произошел несчастный случай. 9-летний мальчик вместе с 11-летним братом решили скатиться по перилам лестницы в их подъезде. В результате третьеклассник сорвался и упал с большой высоты. Ребенок скончался на месте от полученных травм.
Следователи выяснят все причины случившегося, оценят безопасность дома и работу обслуживающей его организации.