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подъезд дома на ул. Молодогвардейская

В Омске умер 9-летний школьник после падения с 6 этажа лестничной площадки

27 февраля 2024, 05:41
Фото: СУ СКР по Омской области
подъезд дома на ул. Молодогвардейская
Несчастный случай произошел в доме на улице Молодогвардейской.

Омские следователи завели уголовное дело по факту смерти 9-летнего школьника, который упал с 6 этажа лестничной площадки (причинение смерти по неосторожности).

22 февраля около 4 часов дня в многоэтажке на улице Молодогвардейской произошел несчастный случай. 9-летний мальчик вместе с 11-летним братом решили скатиться по перилам лестницы в их подъезде. В результате третьеклассник сорвался и упал с большой высоты. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

Следователи выяснят все причины случившегося, оценят безопасность дома и работу обслуживающей его организации.

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#Общество#Омск#Омская область#Россия#Безопасность#Дети#Уголовное дело#Несчастный случай#Расследование#Новости#Лестница
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