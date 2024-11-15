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Падение с высоты

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2024
Падение с высоты, кот за полмиллиона и отмена концерта. Омск сегодня
15 ноября, 14:20
Погиб на месте. Житель омских нефтяников выпал из окна девятиэтажки
15 апреля, 06:37
Смертельное падение, уголовное дело о халатности и дом за 100 миллионов. Омск сегодня
27 февраля, 14:19
2023
Побег по проводам, неизвестный труп и свалка у жилого дома. Омск сегодня
22 сентября 2023, 14:02
Падение ребенка из окна, «заморозка» стройки детсада и затяжные дожди. Омск в субботу
20 мая 2023, 13:58
2022
Комиссия назвала причины падения гимнастки в Омском цирке
Татьяна Золотухина выполняла трюк без страховки под куполом омского цирка и сорвалась. Падение квалифицировали как производственную травму.
17 ноября 2022, 08:28

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