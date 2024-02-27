Ванна с креслом и СПА-зона. В Омске продают элитный коттедж за 100 миллионов рублей

На первом этаже коттеджа находится гостиная, совмещенная с кухней, и две жилые комнаты. С первого этажа можно попасть в гараж, не выходя при этом на улицу. В нем есть место для двух машин. На втором этаже расположились комнаты хозяев — три спальни, кабинет и вторая ванная комната с креслом внутри. Есть еще один этаж — мансардный.