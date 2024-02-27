Ванна с креслом и СПА-зона. В Омске продают элитный коттедж за 100 миллионов рублей

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В Омске на продажу выставили элитный коттедж, объявление появилось на сайте «Авито». Площадь трехэтажного дома составляет 1077,2 квадратных метров, за него просят 105 000 000 рублей.
В объявлении указано, что строение расположено в Кировском округе на улице Суворова в закрытом коттеджном поселке. Дом имеет четыре уровня: на цокольном этаже располагается гостевая комната, санузел, а также котельная и прачечная. Кроме того, здесь имеется большая СПА-зона со встроенной кухней, сауной и бассейном.
На первом этаже коттеджа находится гостиная, совмещенная с кухней, и две жилые комнаты. С первого этажа можно попасть в гараж, не выходя при этом на улицу. В нем есть место для двух машин. На втором этаже расположились комнаты хозяев — три спальни, кабинет и вторая ванная комната с креслом внутри. Есть еще один этаж — мансардный.
По словам автора объявления, ремонт в доме выполнялся под контролем профессионалов по специальному дизайн-проекту.
«Половина здания находится в частичной отделке (разведено электричество, стяжка пола, отопление) и позволит будущим владельцам воплотить все свои пожелания в жизнь. Возможно разделение здания на две части и продажа по отдельности», — добавил продавец.
На придомовой территории есть беседка с мангальной зоной для летнего отдыха, на участке также посажены деревья и кустарники. Поселок находится под охраной.