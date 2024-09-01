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Несчастные случаи

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Сентябрь
«Горячая» пора. МЧС Омской области подвело пожарные итоги летнего сезона
1 сентября, 10:41
Август
Продажа нефтезавода, несчастные случаи и открытие бульвара. Омск в пятницу
30 августа, 14:15
Июль
Омский следком возбудил уголовное дело после гибели 15-летней школьницы в водах Оми
29 июля, 13:15
Июнь
В один день. В Омской области из окна второго этажа выпали две маленькие девочки
27 июня, 04:46
Вспахивал огород. Житель Омской области ампутировал себе голень шнеком культиватора
Несчастный случай произошел в Марьяновском районе, местный житель потерял часть ноги во время вспашки огорода мотокультиватором.
3 июня, 11:11
Май
Страшная смерть. В Омской области молодой рабочий упал в бетономешалку и погиб
31 мая, 09:47
Март
Упал с долгостроя. Омский суд накажет управляющего фирмы за смерть ребенка
Мальчик упал с долгостроя, принадлежащего компании «РоКАС», после чего скончался. В деле разбирается Омский районный суд.
25 марта, 11:22
Февраль
Смертельное падение, уголовное дело о халатности и дом за 100 миллионов. Омск сегодня
27 февраля, 14:19
Декабрь 2023
Спасайся кто может! МЧС предупредило омичей о разгуле стихии
Ожидается очень сильный порывистый ветер с метелями и гололедом
3 декабря 2023, 06:52

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