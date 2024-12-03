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Элитное жилье

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2024
Готовьте миллионы: в Омске на продажу выставили огромную 8-комнатную квартиру
3 декабря, 14:54
Роскошь и комфорт за 70 млн рублей: какие двухуровневые квартиры продают в Омске
2 ноября, 03:58
В элитном ЖК в центре Омска продают квартиру за 30 миллионов рублей
5 октября, 11:04
Витражи, хайтек и башни. Топ дорогих необычных коттеджей, продаваемых в Омске
1 октября, 03:10
С сауной и террасой. В Омске за 23 миллиона выставили на продажу элитный дом
21 сентября, 09:55
Камин с мангалом и винный погреб: в Омске продают квартиру за 30 миллионов рублей
9 августа, 07:04
Стройка на 18 млрд рублей. На берегу Иртыша в Омске возведут элитный микрорайон
1 августа, 08:00
Для «уютной» жизни. Топ-5 самых дорогих продаваемых коттеджей на окраинах Омска
25 июня, 05:56
По максимальной цене. Элитный омский дом на Тарской достроит компания Антропенко
26 апреля, 04:54
Продумана до мелочей. В Омске за 19 млн продают квартиру-студию с арочными окнами
5 марта, 07:24
Смертельное падение, уголовное дело о халатности и дом за 100 миллионов. Омск сегодня
27 февраля, 14:19
Много света и простора. В Омске за 37 млн продают квартиру на Набережной Тухачевского
20 февраля, 05:13
Свалка яиц, квартира за 25 миллионов и подробности жуткого ДТП. Омск сегодня
5 февраля, 14:20
Готовьте миллионы. Стало известно, сколько будут стоить квартиры в элитном омском ЖК
Минимальная цена апартаментов, указанная на сайте застройщика — 7,2 млн рублей, самая дорогая квартира же обойдется почти в 25 млн.
5 февраля, 12:50
Омск вошел в десятку регионов по недоступности покупки квартир в новостройках
2 февраля, 12:00
Дом с 20-летней историей. Для элитного долгостроя в Омске снова ищут подрядчика
Предыдущие две попытки найти подрядчика для достройки дома так и не завершились подписанием договора.
24 января, 04:33
Для ценителей комфорта и красоты природы. Топ-5 дорогих домов в омской «Долине нищих»
16 января, 05:14
2023
Не деревня и не дача. В Усть-Заостровке под Омском продают дом с панорамными окнами
25 декабря 2023, 05:28
На берегу Иртыша. В Омске за 65 млн выставили на продажу комплекс из двух коттеджей
29 ноября 2023, 03:03
Удобство и уют. Омская недвижимость комфорт-класса стала одной из лучших в России
28 ноября 2023, 13:08

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