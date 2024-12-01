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Коттеджный поселок

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2024
Новый год все ближе: в Омске уже арендованы большинство коттеджей на время праздника
1 декабря, 07:15
С сауной и террасой. В Омске за 23 миллиона выставили на продажу элитный дом
21 сентября, 09:55
Для «уютной» жизни. Топ-5 самых дорогих продаваемых коттеджей на окраинах Омска
25 июня, 05:56
Заброшенную омскую «Агродеревню» у Заозерной застроят малоэтажными домами
20 июня, 09:03
В курортной зоне. Участок в Омском районе продают под элитный коттеджный поселок
10 июня, 08:33
На берегу Оми. Огромный участок под Омском отдают под стройку за 16 млн рублей
24 мая, 11:13
Рейтинг шаурмы, коттедж за 95 миллионов и неожиданное похолодание. Омск сегодня
6 апреля, 14:01
Смертельное падение, уголовное дело о халатности и дом за 100 миллионов. Омск сегодня
27 февраля, 14:19
Ванна с креслом и СПА-зона. В Омске продают элитный коттедж за 100 миллионов рублей
27 февраля, 13:53
Полутораметровые сугробы, смертельная авария и самые дорогие дома. Омск сегодня
16 января, 14:21
2023
«Рейдерский» захват. В омском поселке «Просторный» застраивают береговую территорию
25 июля 2023, 12:06
В пригороде Омска возведут более 20 коттеджных поселков
В 2022 году построили и сдали в эксплуатацию свыше 300 частных домов.
15 февраля 2023, 15:37

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