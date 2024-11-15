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Падение

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2024
Падение с высоты, кот за полмиллиона и отмена концерта. Омск сегодня
15 ноября, 14:20
Возвращение «Радости», падение в колодец и запретное курение. Омск сегодня
31 октября, 14:39
Погиб на месте. Житель омских нефтяников выпал из окна девятиэтажки
15 апреля, 06:37
Шок. Омич сообщил о девушке, упавшей из окна 7 этажа минувшей ночью
31 марта, 13:24
Смертельное падение, уголовное дело о халатности и дом за 100 миллионов. Омск сегодня
27 февраля, 14:19
2023
В надежных руках. В Омске росгвардейцы вызвали скорую упавшему на улице пенсионеру
Медики заподозрили у пожилого мужчины травму таза и отправили в больницу.
26 декабря 2023, 12:11
Побег по проводам, неизвестный труп и свалка у жилого дома. Омск сегодня
22 сентября 2023, 14:02
Омская пенсионерка упала в трамвае и отсудила у перевозчика 200 000 рублей
Гражданское дело по иску прокуратуры рассмотрел Первомайский районный суд города Омска.
12 сентября 2023, 08:46
10 лет падения. Кто в ответе за девальвацию рубля
Вместе с коллегами разбираемся, что происходит с курсом рубля уже много лет.
6 августа 2023, 12:36
В Омске из окна своей квартиры загадочно выпал 30-летний тату-мастер
30 марта 2023, 03:56
2022
В Омске взяли под контроль опасную теплотрассу, в которую упала девушка
Проверку организовала прокуратура Центрального округа.
14 ноября 2022, 10:58
Женщина взыскала 400 тысяч рублей с омской администрации за падение на льду
Суд удовлетворил иск о взыскании компенсации морального вреда и понесенных расходов.
10 ноября 2022, 13:10
Количество погибших после падения самолета на жилой дом в Ейске выросло до 13 человек
В МЧС РФ сообщили об окончании поисково-спасательных работ.
18 октября 2022, 04:44
Жены не было. В СК уточнили подробности кровавого ЧП в омской многоэтажке
27 августа 2022, 10:45
Пролетел два этажа. Под окнами дома в Омске нашли плачущего ребенка
Ребенок выжил, но получил серьезные травмы.
8 июня 2022, 08:36

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