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Коттедж

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2024
Новый год все ближе: в Омске уже арендованы большинство коттеджей на время праздника
1 декабря, 07:15
Витражи, хайтек и башни. Топ дорогих необычных коттеджей, продаваемых в Омске
1 октября, 03:10
С сауной и террасой. В Омске за 23 миллиона выставили на продажу элитный дом
21 сентября, 09:55
«Погорел» на зубочистке. В Омске квартирного вора приговорили к 7 годам колонии
58-летний мужчина успел «обчистить» три дома в Кировском округе. Найти и поймать его помогли оставленные на месте преступления зубочистка и перчатка.
13 августа, 08:48
В Омской области за 108 млн выставили на продажу базу отдыха с павлинами и оленями
30 июля, 10:58
Для «уютной» жизни. Топ-5 самых дорогих продаваемых коттеджей на окраинах Омска
25 июня, 05:56
Заброшенную омскую «Агродеревню» у Заозерной застроят малоэтажными домами
20 июня, 09:03
С видом на Иртыш. Огромный коттедж в омском поселке Рыбачий продают за 60 млн рублей
15 июня, 12:07
На берегу Оми. Огромный участок под Омском отдают под стройку за 16 млн рублей
24 мая, 11:13
Рейтинг шаурмы, коттедж за 95 миллионов и неожиданное похолодание. Омск сегодня
6 апреля, 14:01
Смертельное падение, уголовное дело о халатности и дом за 100 миллионов. Омск сегодня
27 февраля, 14:19
Ванна с креслом и СПА-зона. В Омске продают элитный коттедж за 100 миллионов рублей
27 февраля, 13:53
Полутораметровые сугробы, смертельная авария и самые дорогие дома. Омск сегодня
16 января, 14:21
Для ценителей комфорта и красоты природы. Топ-5 дорогих домов в омской «Долине нищих»
16 января, 05:14
2023
Не деревня и не дача. В Усть-Заостровке под Омском продают дом с панорамными окнами
25 декабря 2023, 05:28
На берегу Иртыша. В Омске за 65 млн выставили на продажу комплекс из двух коттеджей
29 ноября 2023, 03:03
Стоит поторопиться. На Новый год и праздники в Омске расхватали большинство коттеджей
15 ноября 2023, 09:07
С лифтом, бассейном и кинозалом. В Омске продают 5-этажный «стеклянный» коттедж
Общая площадь дома составляет больше 1000 кв. м. Здание пока не пригодно для проживания, в некоторых помещениях выполнена лишь черновая отделка.
13 ноября 2023, 05:54
SPA-бассейн, 8 номеров, мангальная зона. В Омске за 24 млн продают «Бани на Калинина»
13 ноября 2023, 03:44
В Омске на Водниках продают двухэтажный коттедж с русской баней за 95 млн рублей
11 ноября 2023, 09:10

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