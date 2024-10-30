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Спасение человека

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2024
Повышение цен, плачевное состояние трассы и спасение пенсионерки. Омск сегодня
30 октября, 14:38
В минздраве рассказали, как чувствует себя пожилая омичка после падения в Иртыш
30 октября, 11:53
«Держали в рабстве». В Тюменской области нашли омича, который пропал 24 года назад
26 сентября, 12:55
Шок. Бежали следом. 12-летний омич угодил в сильное течение реки Омь в центре города
25 июня, 09:18
Потоп в подвале дома, огромные сосульки и спасение курочек. Омск сегодня
28 февраля, 14:18
Спасение на борту самолета, смерть за рулем трамвая и опасное жилье. Омск сегодня
26 февраля, 14:01
Возвращали кровь мозгу. Студенты ОмГМУ спасли женщину на борту самолета
Пассажирке было настолько плохо, что она несколько раз теряла сознание, но благодаря ребятам ей удалось прийти в норму.
26 февраля, 06:48
Спасение вахтовика, взлет цен на вторичное жилье и месяц смертей. Омск в пятницу
23 февраля, 14:50
Шел домой по сугробам. Ночью в Омской области чуть не замерз потерявшийся вахтовик
К мужчине приехал полицейский на служебном авто, помощь правоохранителя или кого-то еще ему была точно нужна.
23 февраля, 05:10
2023
Не смогла выбраться. Омские сотрудники МЧС спасли пенсионерку, упавшую в погреб
4 октября 2023, 10:11
Герои не носят плащи. Омские полицейские помогли спасти мужчину с сердечным приступом
Двое сотрудников полиции сопроводили машину с мужчиной и его женой до Клинического диспансера.
8 августа 2023, 11:00
В Омске девочка чуть не лишилась пальца, упав с электросамоката
Ребенку понадобилась операция и кожная пластика.
8 июня 2023, 06:46
Дезадаптированный человек. «Социальный патруль» помог бездомному омичу
Мужчине требовалось лечение.
1 июня 2023, 11:39
Провал в памяти после инсульта. В Омске спасли потерявшегося рыбака
Мужчину разыскивали 3 опытных поисковика.
27 мая 2023, 05:43

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