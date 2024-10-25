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Трамваи

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Октябрь
В Омске до нового строящегося микрорайона «Зеленая река» запустят троллейбусы
25 октября, 03:23
Почти все омские муниципальные автобусы получат валидаторы в 2025 году
20 октября, 04:11
В Ленинском округе Омска трамвай сошел с рельсов и создал пробку
16 октября, 13:39
Сентябрь
В Омске на время ограничат движение трамваев: новое расписание
В Амурском поселке ремонтируют трамвайные пути, поэтому трамваи поедут по измененным маршрутам.
9 сентября, 09:46
Август
Обновленные пути. Омичам рассказали, когда вернут трамвай №9
30 августа, 05:28
Июль
Замена найдена. В Омске появился новый руководитель городского электротранспорта
3 июля, 03:58
Июнь
№ 1, 4, 7. Из-за ремонта путей омские трамваи снова поедут по укороченным маршрутам
27 июня, 03:28
Из-за капремонта путей временно изменятся три омских трамвайных маршрута
В администрации города омичей предупредили об изменении маршрутов трамваев № 1, 4 и 7, корректировки связаны с капремонтом путей в Амурском поселке.
17 июня, 11:45
Из-за ремонта путей в Амурском поселке омские трамваи временно изменят схему движения
Из-за капремонта путей в Амурском поселке временно изменится схема движения трамваев №1, 4 и 7, об этом омичей предупредил мэр города Сергей Шелест.
10 июня, 09:39
Только на этой неделе. В Омске изменили маршруты трамваев из-за капремонта путей
3 июня, 05:56
Май
В Омске из-за подтопления путей третий день на маршрут №9 не выходят трамваи
22 мая, 11:29
Эксплуатация невозможна. Омское трамвайное депо спишет 15 старых вагонов
О судьбе старых трамваев рассказал мэр города Сергей Шелест, после списания вагоны отправятся на утилизацию.
17 мая, 12:07
Апрель
Планируем маршруты. В Октябрьском округе Омска изменят схему движения автобусов
Движение автобусов по 6-й Шинной улице закроют ровно на сутки.
25 апреля, 09:58
Временные неудобства. В Омске сократили маршруты сразу нескольких трамваев
Пассажиры последних рейсов рискуют не добраться до нужной остановки.
25 апреля, 08:16
Под песни военных лет. Омск присоединится к музыкальному проекту «Трамвай Победы»
19 апреля, 09:18
Украсят городские улицы. В Омске обновили облик старых трамваев
Фотографии обновленных трамвайных вагонов опубликовал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
16 апреля, 09:39
Омичей предупредили, что скоро трамваи в Амуре начнут ездить по укороченным маршрутам
16 апреля, 09:18
Март
По просьбам омичей. Трамвайный маршрут №1 теперь будет работать в течение всего дня
27 марта, 08:26
Интеллектуальная система. В Омске запустили адаптивное управление дорожным движением
Нововведение начало действовать сегодня, 19 марта, на пересечении улиц 10 лет Октября и 11-я Линия.
19 марта, 13:43
Февраль
Спасение на борту самолета, смерть за рулем трамвая и опасное жилье. Омск сегодня
26 февраля, 14:01

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