Угроза обрушения. Омская прокуратура потребовала расселения аварийной трехэтажки

Напомним, что в начале 2022 года в доме обрушилась стена, еще в доме рухнул балкон, а затем в 2023 году весь подвал затопило кипятком. Однако управляющая компания не предпринимает никаких активных действий. В итоге было решено расселить жильцов до конца 2030 года.