Угроза обрушения. Омская прокуратура потребовала расселения аварийной трехэтажки

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Прокуратура Омской области обратилась в суд с целью незамедлительного расселения жильцов аварийного дома на улице Энергетиков, 29А. На протяжении долгого времени здание не проверяли на аварийность. И только после вмешательства прокуратуры были найдены явные нарушения, при которых дом необходимо снести.
В итоге оказалось, что трехэтажка небезопасна для проживания и может обрушиться в любой момент. Такое заключение вынесли еще в декабре 2023 года. Прокурор Омской области Алексей Афанасьев, осознавая реальную угрозу обрушения здания, поручил территориальному прокурору подать иск в суд, требуя немедленного расселения жильцов согласно закону.
Напомним, что в начале 2022 года в доме обрушилась стена, еще в доме рухнул балкон, а затем в 2023 году весь подвал затопило кипятком. Однако управляющая компания не предпринимает никаких активных действий. В итоге было решено расселить жильцов до конца 2030 года.