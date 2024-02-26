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Аварийный дом № 29А

Угроза обрушения. Омская прокуратура потребовала расселения аварийной трехэтажки

26 февраля 2024, 04:20
Фото: Прокуратура Омской области
Аварийный дом № 29А

В Омске прокуратура требует через суд расселить аварийный дом на Энергетиков

Иск направлен в Центральный районный суд Омска.

Прокуратура Омской области обратилась в суд с целью незамедлительного расселения жильцов аварийного дома на улице Энергетиков, 29А. На протяжении долгого времени здание не проверяли на аварийность. И только после вмешательства прокуратуры были найдены явные нарушения, при которых дом необходимо снести.

Аварийный дом № 29ААварийный дом № 29А
Аварийный дом № 29ААварийный дом № 29А
Аварийный дом № 29А
Фото: Прокуратура Омской области

В итоге оказалось, что трехэтажка небезопасна для проживания и может обрушиться в любой момент. Такое заключение вынесли еще в декабре 2023 года. Прокурор Омской области Алексей Афанасьев, осознавая реальную угрозу обрушения здания, поручил территориальному прокурору подать иск в суд, требуя немедленного расселения жильцов согласно закону.

Напомним, что в начале 2022 года в доме обрушилась стена, еще в доме рухнул балкон, а затем в 2023 году весь подвал затопило кипятком. Однако управляющая компания не предпринимает никаких активных действий. В итоге было решено расселить жильцов до конца 2030 года.

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#Омск#Омская область#Прокуратура#Безопасность#Новости#Аварийный дом#Угроза обрушения#Снос здания
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