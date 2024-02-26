Возвращали кровь мозгу. Студенты ОмГМУ спасли женщину на борту самолета

Ребята ездили в столицу на выставку «Россия», которая работает на ВДНХ. И вот по пути домой бортпроводники попросили помочь будущих врачей. Той самой пассажирке стало так плохо, что она потеряла сознание. Это заметили сидящие рядом где-то в пять утра по омскому времени.