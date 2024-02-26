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Студенты омского медуниверситета спасли женщину на борту самолета

Возвращали кровь мозгу. Студенты ОмГМУ спасли женщину на борту самолета

26 февраля 2024, 06:48
Фото: пресс-служба ОмГМУ

Студенты омского медуниверситета спасли женщину на борту самолета

Пассажирке было настолько плохо, что она несколько раз теряла сознание, но благодаря ребятам ей удалось прийти в норму.

Этой ночью, 26 февраля, из Москвы в Омск летел самолет перевозчика S7. В какой-то момент одной из пассажирок стало плохо. Омские студенты медицинского университета помогли ей.

Участники команды Siberian help Елена Крестникова и Никита Фролов обучаются на лечебном факультете. Один из студентов сейчас на шестом курсе, другой — на третьем.

Ребята ездили в столицу на выставку «Россия», которая работает на ВДНХ. И вот по пути домой бортпроводники попросили помочь будущих врачей. Той самой пассажирке стало так плохо, что она потеряла сознание. Это заметили сидящие рядом где-то в пять утра по омскому времени.

Молодые люди оказали ей необходимую помощь. Дело в том, что у женщины было крайне низкое давление. Она периодически теряла сознание, ей непросто дался перелет. Пассажирка тяжело приходила в себя. На полное восстановление потребовалось примерно 40 минут.

Сначала ей померили давление, после чего сделали так, чтобы кровь вернулась к головному мозгу. Студенты знают специальный прием. Так, для стабилизации состояние женщины нужно было приподнять нижние конечности.

Спустя время пассажирка начала реагировать на голос и еще чуть погодя полностью пришла в сознание. После этого тревога за женщину у всех спала, пассажиры и стюардессы спокойно добрались до конечной точки.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Медицина#Студенты#Новости#ОмГМУ#Рейс#Спасение человека#Алина Ясинская#Медицинская помощь
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