Свалка яиц, квартира за 25 миллионов и подробности жуткого ДТП. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Новость №1. В Омске местный житель наткнулся на свалку яиц
В Чкаловском поселке Омска местная жительница совершила находку, которая вызвала множество вопросов — свалку яиц. Каким образом они оказались на участке — пока неясно, но омичка высказали предположение, что таким образом кто-то пытается создать искусственный дефицит этого товара. На ситуацию отреагировали в омской мэрии, однако объяснить появление яиц там, где их быть не должно, все же не смогли, а попросили лишь подробный адрес.
Новость №2. Стала известна стоимость квартир в жилом комплексе бизнес-класса в Омске
Сейчас в центре Омске активно строится элитный жилой комплекс от тюменского застройщика. Недавно на сайте группы компаний «Newton» появилась информация о стоимости недвижимости бизнес-класса. Так, например, самая дешевая квартира здесь обойдется в 7,2 миллиона рублей, а самая дорогая — в 24,9 млн. Сдать два многоквартирных дома планируют в 2026 году, а выдать ключи собственникам — 25 февраля 2027 года. Подробнее о ценах и составляющих апартаментов читайте в материале.
Новость №3. Стали известны подробности жуткой аварии на омской трассе
В пресс-службе регионального УМВД поделились подробностями жуткой аварии на трассе «Иртыш 254» в Азовском районе. По данным полицейских, водитель «Лады» потерял управление и выехал на встречную полосу, где в тот момент проезжала фура. В результате женщина, находившаяся в салоне легковушки, скончалась на месте, а ее муж госпитализирован в тяжелом состоянии. Правоохранители выяснили, что семейная пара отправилась на машине в гости к сыну. Они ехали из Исилькуля в Омск. Кто из них был за рулем в момент ДТП — пока неясно. Расследование продолжается.