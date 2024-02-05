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Свалка яиц, квартира за 25 миллионов и подробности жуткого ДТП. Омск сегодня

5 февраля 2024, 14:20
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске местный житель наткнулся на свалку яиц

В Чкаловском поселке Омска местная жительница совершила находку, которая вызвала множество вопросов — свалку яиц. Каким образом они оказались на участке — пока неясно, но омичка высказали предположение, что таким образом кто-то пытается создать искусственный дефицит этого товара. На ситуацию отреагировали в омской мэрии, однако объяснить появление яиц там, где их быть не должно, все же не смогли, а попросили лишь подробный адрес.

Не простое, а золотое. Омич обнаружил «нелегальную» свалку яиц
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Новость №2. Стала известна стоимость квартир в жилом комплексе бизнес-класса в Омске

Сейчас в центре Омске активно строится элитный жилой комплекс от тюменского застройщика. Недавно на сайте группы компаний «Newton» появилась информация о стоимости недвижимости бизнес-класса. Так, например, самая дешевая квартира здесь обойдется в 7,2 миллиона рублей, а самая дорогая — в 24,9 млн. Сдать два многоквартирных дома планируют в 2026 году, а выдать ключи собственникам — 25 февраля 2027 года. Подробнее о ценах и составляющих апартаментов читайте в материале.

Готовьте миллионы. Стало известно, сколько будут стоить квартиры в элитном омском ЖК
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Новость №3. Стали известны подробности жуткой аварии на омской трассе

В пресс-службе регионального УМВД поделились подробностями жуткой аварии на трассе «Иртыш 254» в Азовском районе. По данным полицейских, водитель «Лады» потерял управление и выехал на встречную полосу, где в тот момент проезжала фура. В результате женщина, находившаяся в салоне легковушки, скончалась на месте, а ее муж госпитализирован в тяжелом состоянии. Правоохранители выяснили, что семейная пара отправилась на машине в гости к сыну. Они ехали из Исилькуля в Омск. Кто из них был за рулем в момент ДТП — пока неясно. Расследование продолжается.

Ехали в гости к сыну. Известны подробности жуткой аварии, в которой погибла омичка
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