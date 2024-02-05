Свалка яиц, квартира за 25 миллионов и подробности жуткого ДТП. Омск сегодня

В пресс-службе регионального УМВД поделились подробностями жуткой аварии на трассе «Иртыш 254» в Азовском районе. По данным полицейских, водитель «Лады» потерял управление и выехал на встречную полосу, где в тот момент проезжала фура. В результате женщина, находившаяся в салоне легковушки, скончалась на месте, а ее муж госпитализирован в тяжелом состоянии. Правоохранители выяснили, что семейная пара отправилась на машине в гости к сыну. Они ехали из Исилькуля в Омск. Кто из них был за рулем в момент ДТП — пока неясно. Расследование продолжается.