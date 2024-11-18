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Свалки

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2024
Свалка ртутных градусников, отлов бездомных собак и смертельное ДТП. Омск сегодня
18 ноября, 13:47
Мешала транспорту и пешеходам. В Омской области ликвидировали незаконную свалку
Свалка отходов в рабочем поселке Большеречье начала затрагивать проезжую часть и дорогу для пешеходов, в ситуации разобралась прокуратура.
18 апреля, 09:15
Лежало и тухло. В омских лесах обнаружили стихийные свалки огромных размеров
Прокуратура разобралась и заставила через суд убрать отходы на территории лесничеств.
26 февраля, 07:52
Свалка яиц, квартира за 25 миллионов и подробности жуткого ДТП. Омск сегодня
5 февраля, 14:20
Наказание за убийство, свалка черепов и недоступные квартиры. Омск сегодня
2 февраля, 14:27
Региональный Россельхознадзор обязал убрать свалки на землях для сельского хозяйства
Теперь горы твердых отходов нет в Москаленском районе, земли снова готовы для посевов и использования по назначению.
22 января, 13:33
Дошло до суда. Свалку посреди омского леса уберут только после иска прокуратуры
14 куб. м твердых коммунальных отходов нашли на территории Харинского и Подгородного участковых лесничеств.
17 января, 11:46
2023
«От мусорки до дома 10 метров». Омичи рассказали о горах отходов в жилом секторе
10 ноября 2023, 14:22
Важно. Путин в курсе. Хоценко рассказал о главных экологических проблемах Омской области
29 августа 2023, 06:17
На одной из улиц Омска обнаружили 1 тонну костей рогатого скота в мешках
Найденную в Советском округе незаконную свалку биоотходов утилизировали на специализированном предприятии.
2 августа 2023, 11:32
Сокращаем выбросы. В Омской области начнется ликвидация четырех крупнейших свалок
Это позволит серьезно снизить нагрузку на омский воздух.
13 июля 2023, 07:25
Подышим в другой раз. Омск окутала дымка с примесью химии
Противный запах в большей степени ощутили в Советском округе.
12 апреля 2023, 04:01
Бюджет Омска увеличили, чтобы ликвидировать свалки
Депутаты Городского совета единогласно одобрили поправки к документу.
22 марта 2023, 06:15
Омичам рассказали о рекультивации огромных свалок на окраинах города
Ход работ по рекультивации мусорных полигонов в Омске идет без отставания от графика.
20 февраля 2023, 08:05
Александр Бурков нашел инвестора для строительства мусороперерабатывающего завода
18 января 2023, 10:55
2022
Средства на чистоту. Районам Омской области выделили 118 млн рублей на уборку свалок
Федеральную субсидию разделят между 16 районами Омской области.
28 сентября 2022, 06:32

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