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Находка

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Октябрь
Пугающая находка. Омич при ремонте квартиры внезапно наткнулся на гранату
Собственник квартиры нашел гранату под полом и вызвал наряд ОМОНа.
7 октября, 13:58
Август
«Он сушится». Омич рассказал о судьбе гриба-гиганта, которого нашел в парке
29 августа, 09:59
Июнь
Уникальная находка. На севере Омской области нашли монету времен Ивана Грозного
25 июня, 11:02
Февраль
Свалка яиц, квартира за 25 миллионов и подробности жуткого ДТП. Омск сегодня
5 февраля, 14:20
Январь
Неожиданная находка. Сотрудники Омской таможни нашли клинок в багаже пассажира
Интересный нож у пассажирки рейса «Наманган — Омск» нашли во время контроля, рассказали в пресс-службе Омской таможни.
24 января, 06:32

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