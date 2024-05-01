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ДТП со смертельным исходом

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Май
В Омской области насмерть разбился 10-летний водитель мотороллера
1 мая, 11:37
Апрель
Опасная вода, кража на миллион и смертельные дороги. Омск сегодня
9 апреля, 14:34
Март
В Омске ищут записи с видеорегистраторов, на которые попала авария с 8 погибшими
Видеоматериалы, на которые попала жуткая авария на трассе Тюмень-Омск, ищут сотрудники регионального следственного комитета.
29 марта, 09:13
Разные ситуации. Что известно о выживших в жуткой аварии на трассе Тюмень-Омск
В ДТП с участием двух фур и пассажирского микроавтобуса погибли восемь человек, двоим удалось спастись, сейчас пострадавшие находятся в больнице.
21 марта, 13:33
Теплая остановка вместо дома, история выжившего и сюрпризы от погоды. Омск сегодня
18 марта, 14:29
Стали известны новые подробности о погибших в жуткой аварии на трассе Тюмень-Омск
Авария забрала жизни 8 человек, среди них оказались две омские студентки.
18 марта, 14:02
Ехали в гости к дедушке. Появились подробности о детях, погибших в аварии на трассе
На омском автовокзале брата с сестрой провожали родители, а в Тюкалинске их готовились встречать бабушка с дедушкой.
18 марта, 11:05
«Помогал другим». Сестра выжившего в жуткой аварии рассказала о его состоянии
30-летний Иван Саньков оказался одним из выживших в страшной аварии на трассе Тюмень-Омск, ему чудом удалось выбраться из горящего микроавтобуса.
18 марта, 09:01
Смертельное ДТП, нападение на полицейского и бесплатные хоккейные матчи. Омск сегодня
16 марта, 14:02
Столкнулись и загорелись. В жутком ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли шесть человек
Сейчас на месте работают спецслужбы, региональная прокуратура проконтролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего.
16 марта, 10:58
Февраль
Эксперты СибАДИ оспорили виновность майора Гайдамака в смертельном ДТП в центре Омска
20 февраля, 13:47
Не дождался скорой. В аварии на омской трассе скончался 60-летний водитель
9 февраля, 08:48
Смяло в груду металла. В жуткой аварии на омской трассе погибли два водителя фур
Сообщение о дорожном происшествии поступило сегодня утром, в 10:15.
8 февраля, 12:53
Свалка яиц, квартира за 25 миллионов и подробности жуткого ДТП. Омск сегодня
5 февраля, 14:20
Не дождался скорой. В жутком ДТП на омской трассе погиб 73-летний водитель
Авария с участием легковушки и большегруза произошла в Москаленском районе сегодня утром.
2 февраля, 10:17
Скончался в больнице. В Омской области пьяный водитель задавил 23-летнего парня
У молодого человека осталась жена, которой виновный должен выплатить компенсацию морального вреда.
2 февраля, 05:59
Декабрь 2023
Умерла на месте. В Омске водитель сбил женщину на пешеходном переходе
22 декабря 2023, 08:34
Перевернулся и погиб. Из-за ухудшения самочувствия на дороге мужчина улетел в кювет
Происшествие случилось сегодня утром в районе дома № 47А на Красноярском тракте.
5 декабря 2023, 09:44
Ноябрь 2023
В полицию пришел сам. В Омске установили личность мужчины-участника смертельного ДТП
34-летний житель Омской области сбил пешехода в районе 13 километра автодороги Омск–Муромцево–Седельниково.
16 ноября 2023, 11:36
Смертельное ДТП, мошенники-миллионеры и очередное отключение воды. Омск в воскресенье
12 ноября 2023, 14:00

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