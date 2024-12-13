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Яйца

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Овощи дорожают, цитрусовые дешевеют: как изменились цены в Омской области в ноябре
13 декабря, 03:39
«Всему голова» или яд? Как отреагирует организм, если отказаться от хлеба
11 октября, 07:23
Быстро разбирают. На прилавках омских супермаркетов появились крошечные куриные яйца
27 апреля, 04:49
Поймают и накажут. Организатору яичной свалки в Омске грозит штраф до 400 тысяч
Виновник должен будет выплатить штраф, но сумма зависит оттого, является ли он физическим лицом или юридическим.
7 февраля, 11:27
Прокуратура начала проверку после обнаружения в Омске свалки куриных яиц
Сейчас специалисты пытаются установить, как крупная партия продукта попала на участок.
6 февраля, 14:02
Перемешаны со снегом и стеклом. Стало известно, что свалку яиц в Омске хотели сжечь
Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре после результатов экспертизы.
6 февраля, 13:08
Россельхознадзор Омской области ищет, кто выбросил яйца на свалку
Старший инспектор управления рассказала «Вестям.Омск», что причастных к несанкционированной свалке разыскивают.
6 февраля, 07:20
Свалка яиц, квартира за 25 миллионов и подробности жуткого ДТП. Омск сегодня
5 февраля, 14:20
Не простое, а золотое. Омич обнаружил «нелегальную» свалку яиц
5 февраля, 07:35
Дождались. В России начали снижаться цены на яйца и куриное мясо
25 января, 09:03
Добрые вести. В Минсельхозе заявили о снижении отпускных цен на куриные яйца в России
11 января, 11:02
2023
Неумолимо растут. В Омской области снова подорожали яйца
22 декабря 2023, 06:34
Меньше несутся. Статистики назвали причину уменьшения количества яиц в Омской области
21 декабря 2023, 07:16
«Ищем признаки нарушений». В ФАС рассказали, когда снизятся цены на яйца
19 декабря 2023, 09:19
«Сбой в работе Правительства». Путин заявил, почему в России выросли цены на яйца
Президент пообещал, что ситуация стабилизируется.
14 декабря 2023, 11:30
Новая инвестиция. В Омске снова подорожали яйца
За неделю цены увеличились на 3,8% — теперь средняя стоимость одного десятка составляет 103 рубля.
10 декабря 2023, 09:33
Генпрокурор РФ поручил проверить, почему цены на яйца взлетели на 40% за год
8 декабря 2023, 09:55
Проблемы с газом на севере области, подорожание яиц и морозы до -28. Омск в субботу
2 декабря 2023, 15:25
Объяснения есть. В омском минсельхозе прокомментировали рост цен на куриные яйца
2 декабря 2023, 07:17
Роскошь в виде омлета. В Омске продолжает сокращаться количество яиц
Аналитики привели данные по яйцам, мясу и молоку в регионе.
29 октября 2023, 06:53

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