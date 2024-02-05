Не простое, а золотое. Омич обнаружил «нелегальную» свалку яиц

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Видимо, лежат эти яйца уже давно, так как приобрели черный цвет. По словам омича, свалка расположена в Чкаловском районе Омска. Каким образом там оказалось столько ячеек, неизвестно.
В комментариях люди начали предполагать свои версии.
«Подобное происходило в конце 80-х начале 90-х. Таким образом искусственно создавался дефицит товаров для населения. Что произошло потом, помнит старшее поколение, как и я лично. Ничему не удивлюсь ибо ситуация схожая во многих моментах», — пишет подписчица.
В горадминистрации отреагировали на публикацию, но предоставить оперативный комментарий по ситуации не смогли, попросив автора уточнить точное место свалки.
Ранее редакция Города55 писала, что производители снижают цены на яйцо. Именно поэтому в магазинах покупатели начали замечать какие-то изменения в стоимости белкового продукта.