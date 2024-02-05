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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

В Омске местный житель наткнулся на свалку яиц

Не простое, а золотое. Омич обнаружил «нелегальную» свалку яиц

5 февраля 2024, 07:35
Фото: 1MI

В Омске местный житель наткнулся на свалку яиц

В Telegram-канале «Омск Live» местный житель поделился видео, на котором запечатлена нелегальная, по его мнению, свалка. Самое интересное, что кто-то выбросил туда десятки яиц.

Видимо, лежат эти яйца уже давно, так как приобрели черный цвет. По словам омича, свалка расположена в Чкаловском районе Омска. Каким образом там оказалось столько ячеек, неизвестно.

В комментариях люди начали предполагать свои версии.

«Подобное происходило в конце 80-х начале 90-х. Таким образом искусственно создавался дефицит товаров для населения. Что произошло потом, помнит старшее поколение, как и я лично. Ничему не удивлюсь ибо ситуация схожая во многих моментах», — пишет подписчица.

В горадминистрации отреагировали на публикацию, но предоставить оперативный комментарий по ситуации не смогли, попросив автора уточнить точное место свалки.

Ранее редакция Города55 писала, что производители снижают цены на яйцо. Именно поэтому в магазинах покупатели начали замечать какие-то изменения в стоимости белкового продукта.

Дождались. В России начали снижаться цены на яйца и куриное мясо
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#Общество#Видео#Омск#Магазины#Яйца#Анастасия Чернобаева#Цены на яйцо
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