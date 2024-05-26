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Куриные яйца

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Май
Все дорожает. Росстат рассказал о росте цен на продукты в Омской области
26 мая, 09:23
Февраль
Почти миллиард штук в год: кто производит куриные яйца в Омской области
29 февраля, 12:17
Недешевая жизнь. В Омскстате заявили о подорожании продуктов и лекарств
16 февраля, 10:30
Свалка яиц, рынок недвижимости и любопытная скульптура. Главные темы уходящей недели
11 февраля, 12:22
Поймают и накажут. Организатору яичной свалки в Омске грозит штраф до 400 тысяч
Виновник должен будет выплатить штраф, но сумма зависит оттого, является ли он физическим лицом или юридическим.
7 февраля, 11:27
Прокуратура начала проверку после обнаружения в Омске свалки куриных яиц
Сейчас специалисты пытаются установить, как крупная партия продукта попала на участок.
6 февраля, 14:02
Перемешаны со снегом и стеклом. Стало известно, что свалку яиц в Омске хотели сжечь
Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре после результатов экспертизы.
6 февраля, 13:08
Свалка яиц, квартира за 25 миллионов и подробности жуткого ДТП. Омск сегодня
5 февраля, 14:20
Январь
Дождались. В России начали снижаться цены на яйца и куриное мясо
25 января, 09:03
Добрые вести. В Минсельхозе заявили о снижении отпускных цен на куриные яйца в России
11 января, 11:02
Новые игроки на рынке. Омские частники увеличили продажи куриных яиц
Скачок цен на яйца кур в обычных магазинах спровоцировал рост «частного» рынка: уже существует 66 различных предложений на популярной площадке Avito. Иногда — с доставкой до дома.
7 января, 15:05

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