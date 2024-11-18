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Несанкционированная свалка

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2024
Свалка ртутных градусников, отлов бездомных собак и смертельное ДТП. Омск сегодня
18 ноября, 13:47
Испортили место для отдыха. Омичи попросили мэрию убрать свалки в Чкаловском поселке
21 сентября, 07:12
Будет уроком. Омский водитель поплатился за сброс мусора на незаконной свалке
Мужчину обнаружили сотрудники природоохранной прокуратуры.
26 июня, 11:52
Шины, запчасти и даже кузов. В Омске наказали предпринимателя за горы мусора в лесу
3 июня, 04:31
Мешала транспорту и пешеходам. В Омской области ликвидировали незаконную свалку
Свалка отходов в рабочем поселке Большеречье начала затрагивать проезжую часть и дорогу для пешеходов, в ситуации разобралась прокуратура.
18 апреля, 09:15
«Беспредел». Жители омского поселка пожаловались на незаконную свалку рядом с домами
26 февраля, 13:38
Лежало и тухло. В омских лесах обнаружили стихийные свалки огромных размеров
Прокуратура разобралась и заставила через суд убрать отходы на территории лесничеств.
26 февраля, 07:52
Поймают и накажут. Организатору яичной свалки в Омске грозит штраф до 400 тысяч
Виновник должен будет выплатить штраф, но сумма зависит оттого, является ли он физическим лицом или юридическим.
7 февраля, 11:27
Прокуратура начала проверку после обнаружения в Омске свалки куриных яиц
Сейчас специалисты пытаются установить, как крупная партия продукта попала на участок.
6 февраля, 14:02
Перемешаны со снегом и стеклом. Стало известно, что свалку яиц в Омске хотели сжечь
Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре после результатов экспертизы.
6 февраля, 13:08
Свалка яиц, квартира за 25 миллионов и подробности жуткого ДТП. Омск сегодня
5 февраля, 14:20
Наказание за убийство, свалка черепов и недоступные квартиры. Омск сегодня
2 февраля, 14:27
Региональный Россельхознадзор обязал убрать свалки на землях для сельского хозяйства
Теперь горы твердых отходов нет в Москаленском районе, земли снова готовы для посевов и использования по назначению.
22 января, 13:33
Дошло до суда. Свалку посреди омского леса уберут только после иска прокуратуры
14 куб. м твердых коммунальных отходов нашли на территории Харинского и Подгородного участковых лесничеств.
17 января, 11:46
2023
«К могилкам вообще не подойти». На кладбище под Омском образовалась свалка
14 октября 2023, 06:14
Омская прокуратура обратилась в суд из-за стихийных свалок у деревень
Проблему обнаружили в Марьяновском районе.
2 октября 2023, 06:19
Ужас. Омичи показали огромную свалку рядом с местом, где будут строить новый мост через Омь
25 сентября 2023, 03:32
Побег по проводам, неизвестный труп и свалка у жилого дома. Омск сегодня
22 сентября 2023, 14:02
«Допустимая норма». Омичи рассказали о свалке во дворе жилого дома
22 сентября 2023, 11:14
В Омске приставы заставили убрать свалку возле «Омсктехуглерода»
После обращения сотрудников ведомства к властям источник вреда окружающей природе был устранен.
14 сентября 2023, 08:55

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