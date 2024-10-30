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Жилой комплекс

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Октябрь
В омском поселке Биофабрика планируют построить новый дом
30 октября, 07:31
С прицелом на жилой комплекс. В центре Омска продают старую столовую за 50 миллионов
29 октября, 10:52
В элитном ЖК в центре Омска продают квартиру за 30 миллионов рублей
5 октября, 11:04
Готов только на 85%. В доме для аварийных переселенцев побывал омский зампрокурора
2 октября, 09:49
ПСБ в Омске открыл Центр уличного баскетбола и дал старт строительству нового ЖК
1 октября, 10:41
Сентябрь
Проект жилого комплекса на Пушкина в Омске прошел госэкспертизу
28 сентября, 08:17
На месте бывшего санатория. Московский инвестор представил проект нового ЖК в Омске
18 сентября, 08:22
Снова доработки. Частный сектор в Амурском поселке отдают под комплексную застройку
17 сентября, 03:10
Высокие потолки и достойные соседи. В омском элитном ЖК продают огромное помещение
12 сентября, 10:30
«Стройбетон» намерен построить еще одну многоэтажку на Левобережье Омска
5 сентября, 06:30
Август
В планах 19 многоэтажек. В Омске на 21-й Амурской построят ЖК «Зеленый сад»
31 августа, 03:30
Не удовлетворили жалобу. Приостановку стройки омского ЖК «Мирапорт» признали законной
27 августа, 06:58
Омская фирма Элины Шихмирзаевой построит ЖК на месте снесенных «авариек» на Пушкина
16 августа, 07:18
На территории бывших складов Минобороны могут появиться многоэтажки
10 августа, 04:36
Июль
В Омске на Пригородной продолжили стройку, несмотря на судебный запрет
Видео с Городом55 поделился один из жителей соседнего дома.
5 июля, 04:43
Мальчик под землей, Люся Чеботина и запрет на застройку берега Иртыша. Омск сегодня
4 июля, 16:56
Поторопились. В Омске суд запретил застройку берега Иртыша на Пригородной
У прокуратуры есть много вопросов к проекту и администрации, которая передала федеральную собственность в руки предпринимателям.
4 июля, 12:58
Сравняют с землей. Прокуратура потребовала закрыть стройку ЖК на Пригородной
Оказалось, что при проектировании были допущены серьезные ошибки.
1 июля, 09:17
Июнь
На территории омской «Зеленой реки» построят многофункциональный спорткомплекс
В строящемся квартале «Зеленой реки» появится многофункциональный спортивный комплекс — его открытие запланировано в 2027 году.
25 июня, 10:19
Согласовали. В проект первого дома в омском ЖК «Пушкино» внесли корректировки
4 июня, 06:22

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