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Updated Сегодня, 08:51

иллюстрация

Ехали в гости к сыну. Известны подробности жуткой аварии, в которой погибла омичка

5 февраля 2024, 08:09
Фото: Город55
иллюстрация

Стали известны подробности жуткой аварии с фурой, в которой погибла омичка

Сотрудники омского УМВД возбудили уголовное дело после этого ДТП и выясняют, кто находился за рулем легкового автомобиля — женщина или ее супруг.

В Омской области возбудили уголовное дело после смертельной аварии, произошедшей на Южном обходе Омска. ДТП случилось накануне днем, 4 февраля, у 795 километра трассы «Иртыш 254» (Азовский район).

По данным регионального УМВД, водитель Лады-212140 потерял управление над машиной и выехал на встречную полосу движения. Автомобиль врезался в большегруз МАН, за рулем которого был мужчина 1983 года рождения.

По итогу на трассе сразу же погибла женщина 1975 года рождения, сидевшая в салоне Лады. Его супруг — мужчина 1971 года рождения — госпитализирован. Известно, что он находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители выяснили, что семейная пара отправилась на машине в гости к сыну. Они ехали из Исилькуля в Омск. Пока непонятно, кто из них был за рулем.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего будет проведена дактилоскопическая, автотехническая и судебно-медицинская экспертизы. Следователь уже опросил очевидцев трагедии. В общем, расследование еще идет.

Опасная «встречка». В ДТП на Южном обходе Омска погибла женщина
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