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Цены на продовольствие

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Май
Для «самых бедных» россиян ускорилась инфляция
Стало известно, что удержать ключевую ставку на высоком уровне у Центробанка так и не выходит. Уровень инфляции в годовом выражении медленно растет. Подробности — в материале Города55.
28 мая, 20:44
Январь
Спасение косуль, растущие цены и новые аварийные дома. Омск сегодня
18 января, 13:51
Дешевле уехать. Перед Новым годом в Омской области сильно подорожали огурцы и яйца
18 января, 06:27
Декабрь 2023
Готовьте кошелек. Аналитики рассчитали стоимость новогоднего стола в Омской области
15 декабря 2023, 03:04
Ноябрь в копеечку. В Омске подскочили цены на яйца, овощи и лекарства
12 декабря 2023, 12:04
Ноябрь 2023
Продукты дорожают. В Омской области за неделю сильно подскочили цены на яйца и творог
29 ноября 2023, 03:40
Изысканная закуска. Стала известна стоимость красной икры к Новому году в Омске
24 ноября 2023, 02:32
Колбаса, масло и сметана. Какие продукты в Омской области дорожают быстрее всего
8 ноября 2023, 03:22
Октябрь 2023
Грустные завтраки. Жители Кузбасса возмутились ростом цен на популярный продукт
Покупатели заметили, что стоимость заметно выросла.
19 октября 2023, 08:45
А отдых дешевле. В Омске выросли цены на овощи, бензин и легковые машины
13 октября 2023, 08:46
Сентябрь 2023
В Омской области выросли цены на свинину, апельсины и бензин, но подешевели креветки
18 сентября 2023, 03:25
Страшное ДТП, старт отопительного сезона и цены на хлеб. Омск сегодня
13 сентября 2023, 14:01
Как изменятся цены на хлеб и муку в Омске осенью 2023 года
13 сентября 2023, 06:25
Август 2023
Выросшие цены, магнитная буря, и обвал грунта у жилого дома. Омск сегодня
10 августа 2023, 14:26
В Омске сильно выросли цены на черный чай, овощи и сахар
10 августа 2023, 06:17
Июль 2023
Стоимость продуктовой корзины в Омске оказалось одной из самых низких в стране
20 июля 2023, 11:40
Июнь 2023
Дешевле с минералкой. Омичам рассказали, сколько стоит приготовление домашней окрошки
Эксперты за основу исследования взяли классический рецепт на шесть человек.
2 июня 2023, 04:04

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