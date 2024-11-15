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Косуля

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Ноябрь
Город и дикая природа: омичей привлекло видео с косулей
Жители заметили косулю в микрорайоне Серебряный берег.
15 ноября, 07:24
Июнь
Разодрали в углу. Омский живодер отделался штрафом за то, что натравил пса на косулю
Приговор мужчине уже вынесли, он вступил в законную силу.
18 июня, 07:20
«Можно было спасти». Омичи пожаловались, что никто не пришел на помощь раненой косуле
3 июня, 05:13
Май
Разорвала нос и бока. Омские волонтеры вылечили и выпустили на волю косулю Авентию
16 мая, 08:21
Апрель
Житель Омской области обнаружил рядом с населенным пунктом десятки мертвых косуль
16 апреля, 12:45
Март
Подальше от города. Косулю, застрявшую в заборе омского телецентра, отпустили на волю
Животное прошло необходимую реабилитацию, после чего вернулась в привычную среду обитания.
5 марта, 13:10
Открытие корпуса ОмГУ, северное сияние и сотни мертвых косуль. Омск сегодня
4 марта, 14:21
Более двухсот туш. Омичи попросили минприроды убрать с территорий СНТ мертвых косуль
Жалобу на ситуацию в министерство направил председатель ассоциации СНТ «Родник».
4 марта, 08:45
Легкая добыча. Омичи были шокированы трупом растерзанной косули в Советском парке
Застрявшее животное заживо ели бездомные собаки, что происходит довольно часто, однако непонятно, кто должен отвозить трупы на утилизацию.
4 марта, 06:19
Февраль
Массовая гибель косуль, жестокое убийство и жизнь без воды. Омск сегодня
29 февраля, 14:16
Не смог удержаться. На омского охотника завели дело после убийства трех косуль
Мужчина имел разрешение на отстрел одной косули, но, заметив еще двух, выстрелил и в них.
29 февраля, 12:39
Омские спасатели нашли на льду Иртыша труп косули
О жуткой находке рассказали в региональной пожарно-спасательной службе.
26 февраля, 10:10
Дебошир в самолете, эклеры с мясом косули и кондуктор-пивоман. Омск сегодня
12 февраля, 14:03
Как добывали? Омичи ужаснулись эклерам с копченым мясом косуль в кафе
Владелец заведения заверят, что мясо добывалось на его собственных охотугодьях, а на продажу косулятины есть разрешение.
12 февраля, 09:45
Бренные останки. Омичи заметили в мусорке выпотрошенную косулю
Сообщение об ужасной находке появилось в социальных сетях в минувшую субботу, 3 февраля.
4 февраля, 07:47
Январь
Проверял инстинкты. На живодера, спустившего собаку на косулю, завели уголовное дело
26 января, 10:10
Не отстают от трендов. На омских прилавках появились пельмени из косули
24 января, 07:54
Спасение косуль, растущие цены и новые аварийные дома. Омск сегодня
18 января, 13:51
Кто прав? Появились подробности спасения косули, упавшей на цокольный этаж дома
Детали инцидента, произошедшего несколько дней назад во дворе дома на улице Конева, Городу55 рассказала местная жительница.
18 января, 10:02
Выбежала на трассу. В Омской области дети получили тяжелые травмы в ДТП из-за косули
Со слов одного из водителей, животное внезапно выбежало на дорогу, из-за чего он потерял управление над машиной.
16 января, 12:24

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