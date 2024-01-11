Праздник в вытрезвителе, смертельная авария и очередная метель. Омск сегодня

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Новость №1. В омском вытрезвителе за новогодние праздники побывали более 70 омичей
Вытрезвитель в Омске заработал 1 июля 2022 года после 12-летнего перерыва и за это время оказал помощь не одному омичу. Корреспондент Города55 пообщался с персоналом заведения в первый рабочий день Нового года и узнал, как здесь прошли праздники. Так, стало известно, что за время новогодних гуляний в вытрезвитель обратилось 72 человека, при том, что некоторые из них пришли сюда уже 31 декабря.
Новость №2. Появились подробности смертельной аварии на омской трассе
Вчера вечером в в Марьяновском районе произошла смертельная авария с участием пассажирского автобуса и большегруза. По данным УМВД, микроавтобус с 13 пассажирами выехал на встречную полосу на западном обходе трассы Тюмень-Новосибирск и допустил столкновение с фурой. В результате аварии водитель и один пассажир погибли, еще 8, по обновленным данным, были госпитализированы.
Новость №3. На выходных на Омскую область обрушится еще одна метель
Стало известно, какой погоды ждать жителям региона на ближайших выходных. Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили, что тепла ждать не придется: температура воздуха будет опускаться до -35 градусов. Похолодает уже завтра, 12 января. Температура опустится до -25… -30 градусов, возможен небольшой снег. Местами на дорогах появится гололедица. Полный прогноз погоды читайте в материале.