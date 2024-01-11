Праздник в вытрезвителе, смертельная авария и очередная метель. Омск сегодня

Вытрезвитель в Омске заработал 1 июля 2022 года после 12-летнего перерыва и за это время оказал помощь не одному омичу. Корреспондент Города55 пообщался с персоналом заведения в первый рабочий день Нового года и узнал, как здесь прошли праздники. Так, стало известно, что за время новогодних гуляний в вытрезвитель обратилось 72 человека, при том, что некоторые из них пришли сюда уже 31 декабря.