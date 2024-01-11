«Приняли как родного сына». Как прошли новогодние праздники в омском вытрезвителе

Вещи жителя Омской области сложили в пакет, а его самого отправили отсыпаться и приходить в себя. При этом пока пьяный мужчина раздевался, один из санитаров придерживал его, чтобы он не упал. Спустя несколько минут выясняется и причина, по которой человек не хотел оставаться в вытрезвителе: думал, что здесь начнут какие-то капельницы ставить да уколы колоть. На весь процесс — от поступления в отделение до укладки на кровать — ушло всего пять-шесть минут.