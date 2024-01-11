«Приняли как родного сына». Как прошли новогодние праздники в омском вытрезвителе

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Уже 1.5 года после 12-летнего перерыва в Омске работает вытрезвитель. Открыли его 1 июля 2022 года на базе Центра социальной адаптации в Старом Кировске: ремонт и покупка оборудования обошлись примерно в 4.5 млн рублей.
Продолжительные новогодние праздники многие люди проводят с алкоголем, и далеко не всем удается вовремя остановиться в этом деле. В первый рабочий день Город55 побывал в вытрезвителе на Семиреченской и узнал, как в отделении прошли новогодние выходные.
Городу55 рассказали, что с 31 декабря 2023 года по 8 января 2024-го «клиентами» (так корректно в учреждении называют пьяниц, наркоманов и токсикоманов, — Прим. ред.) вытрезвителя стали 72 человека, среди них только две женщины. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года подвыпившие омичи стали чаще попадать в отделение: тогда минтруд отчитывался о 61 мужчине, обратившемся за помощью.
По словам медсестры Жанлдык Омаровой, в праздники не было ни одного дня, чтобы вытрезвитель пустовал. Каждый раз раздавались звонки, и в дверях, чаще всего в сопровождении сотрудников полиции, появлялся пьяный человек.
Пятерым омичам вытрезвление понадобилось уже 31 декабря (для сравнения: в 2022-м таких было только трое). Из 72 только два человека обратились в специализированное отделение сами, остальных привозили полицейские. Самым загруженным стало 2 января, когда вытрезвляться привезли 11 человек, но это далеко не рекордные цифры. Не обошлось, кстати, и без отказников: 6 января мужчина не захотел оставаться на сон.
«Все прошло в штатном режиме, спокойно, без каких-либо эксцессов», — прокомментировала работу в праздники заместитель директора Центра социальной адаптации Лариса Грызова.
Медсестра Жанлдык Омарова со своей сменой работала 1 и 5 января, на смену она вместе с двумя санитарами и уборщицей также заступила и 9 января.
«1 января пациентов начали привозить ближе к часу дня. Пьяные они были, но не сильно, соображали. Поздравляли с праздниками нас. И те, кто поступали 30 декабря, тоже с наступающим уже поздравляли. Все в настроении», — отметила медсестра.
Наше общение с сотрудниками вытрезвителя прерывает звонок: около 11:20 полицейские заводят еле стоящего на ногах худого мужчину. Нашли его на улице Лобкова, а прописан он в одной из деревень Калачинского района.
«Я здесь не был никогда», — сообщил заплетающимся языком мужчина.
«Все когда-то бывает впервые», — ответил на это санитар Евгений Муравьев.
После этого следует стандартный осмотр, во время которого медсестра уточняет, болел ли поступивший туберкулезом, хроническими заболеваниями, получал ли какие-либо травмы за последнюю неделю. В ходе опроса узнаем, что мужчине 49 лет, живет он с родителями, а накануне распивал водку.
Первое время мужчина отрицательно реагирует на все предложения поспать в вытрезвителе, но уговоры санитаров на него подействовали: подвыпивший человек все же ставит свою подпись под документами. Не согласись он это сделать, сотрудникам отделения пришлось бы отпустить мужчину: насильно здесь никого не удерживают.
Вещи жителя Омской области сложили в пакет, а его самого отправили отсыпаться и приходить в себя. При этом пока пьяный мужчина раздевался, один из санитаров придерживал его, чтобы он не упал. Спустя несколько минут выясняется и причина, по которой человек не хотел оставаться в вытрезвителе: думал, что здесь начнут какие-то капельницы ставить да уколы колоть. На весь процесс — от поступления в отделение до укладки на кровать — ушло всего пять-шесть минут.
Ближе к 12 часам доставляют еще одного «клиента», тоже мужчину, который уже неоднократно отсыпался в вытрезвителе.
«На моей памяти он уже раз пять был. Раньше в вытрезвителях были „доски почета“, кто, сколько раз и за что доставлен, хорошая практика была», — высказался санитар Евгений.
Омский вытрезвитель рассчитан на 15 человек: 12 коек — для мужчин, три — для женщин. Отсыпаться можно до 12 часов, до естественного вытрезвления. Но если вдруг человек поступил в отделение вечером, ночью его никто на улицу выгонять не будет, разрешат остаться до 6 часов утра.
«Мы принимаем людей в любой степени опьянения: алкогольной, наркотической и токсической. Прежде чем принять человека, тщательно его осматриваем на травмы и побои. Мы не примем человека до тех пор, пока не будем уверены, что его жизни ничего не угрожает. Больше всего к нам поступает людей в алкогольном опьянении. С наркотическими тяжелее, конечно: они ничего не понимают. Но у нас санитары видите какие», — сообщила Лариса Грызова.
За 1.5 года работы вытрезвителя набралось немало людей, которые неоднократно становились «гостями» учреждения. Рекордсменом стал 42-летний мужчина, который с открытия и до весны 2023 года, вытрезвлялся в отделении около 20 раз.
«Однажды, когда его к нам привезли, у него был приступ эпилепсии. Мы ему вызвали скорую, которая доставила его уже в БСМП-1. Но в последнее время он пропал, больше в вытрезвитель не привозят», — отметила медсестра Жанлдык Омарова.
«Он уже приезжал как к себе домой. Знал, что здесь можно переодеться, помыться», — согласилась замдиректора Центра соцадаптации Лариса Грызова.
По словам санитара Петра Фадина, контингент в омский вытрезвитель прибывает всякий: есть и веселые люди, и злые, и агрессивные. Чаще всего ко всем удается найти подход. Но если человек все-таки уходит в отказную, никто насильно его держать не будет.
«Собрался домой — иди. Не можешь идти — ползи. Но те, кто на ногах не стоят, они падают и остаются спать, конечно», — пояснил санитар Евгений Муравьев.
Находящиеся в состоянии опьянения омичи, которые сначала отказывались оставаться в вытрезвителе, после сна находятся уже совсем в другом настроении и благодарят команду отделения. Это, кстати, подтверждают и многочисленные отзывы, оставленные омичами. В них бывшие «клиенты» признаются в любви, отмечают, что их принимают как родных, сравнивают с хорошей гостиницей и говорят, что отдохнули в отделении на славу.
«Успокаиваем мы. Куда его? Мороз 30—35 градусов, а человек вырывается. Он не соображает, ему не хочется в четырех стенах находиться. В таком случае стараемся уговаривать. По-человечески же жалко. Выпустишь его — он пройдет 20 метров, упадет в сугроб и замерзнет. Через неделю придет — у него пальцев не будет на руках-ногах. Оправдание, что он сам вырывался и мы его отпустили, не пойдет. Правдами-неправдами уговариваем, чтобы он остался», — рассказал Петр Николаевич.
Сложнее всего, по словам санитаров, находить контакт с людьми с судимостями. Но и на этот случай есть волшебное слово, которое позволяет утихомирить человека. Женщины, которых в вытрезвитель доставляют значительно реже, тоже оказываются не слишком сговорчивыми.
«Лучше пускай будет 10 пьяных мужиков, чем одна пьяная женщина. Несговорчивые они: уперлись, и все. Как и в жизни», — объяснил Евгений Муравьев.
Необычные «гости» тоже бывают в отделении по вытрезвлению. Например, в прошлом году в «клиентах» был действующий хирург из одной омской медсанчасти. А один из «клиентов» вытрезвителя спустя три дня после своего пребывания в учреждении пришел снова, уже самостоятельно.
«Мы приходим на работу, открываем ворота, а он опять стоит. Он, оказывается, вернулся с вахты. Поругался с женой. Говорит: „Мужики, она меня замучила, пустите переночевать“. Он выпивший был, оформили самообращение, по-нормальному упал и лег. Утром встал и поблагодарил нас», — сообщил санитар Евгений.
«Сказал: „Жена меня до греха сейчас доведет. Что-то сделаю или с собой, или с ней“. Как здесь отказать? Конечно, принимаем таких», — прокомментировал второй санитар.
В заключение добавим, что в 2023 году в социальном учреждении отрезвили 3659 человек, из них 2050 побывали в вытрезвителе первый раз. Отказники, конечно, тоже были, но немного: всего 207 человек, то есть менее 6%. А о том, как устроена работа в вытрезвителе и чем он отличается от советского отделения, подробно рассказываем в материале Города55: